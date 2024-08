Programa de Estágio da TCP tem novas vagas em Paranaguá e Curitiba

Estagiários contam com diversos benefícios e têm a oportunidade de crescer profissionalmente em um dos maiores terminais portuários do país

Desde terça-feira (13), estudantes do ensino superior podem se inscrever para participar da segunda fase do Programa de Estágio 2024 da TCP. A empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá está com vagas abertas nos setores de controladoria, saúde e segurança do trabalho, manutenção, armazém, comercial, entre outros. O período para inscrições encerra no dia 27 de agosto.

Com oportunidades disponíveis para Paranaguá e Curitiba, os egressos no Programa de Estágio da TCP realizam uma carga horária de 30 horas semanais e recebem bolsa auxílio, plano de saúde, vale refeição, além de outros benefícios.

Contando com uma equipe de mais de 20 estagiários, o Terminal apresenta uma alta taxa de efetivação, que ao término de 2023 chegou a 73%. “O Programa de Estágio da TCP oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas, de liderança e planejamento, executando suas atividades sempre sob a orientação de nossos gestores. Nosso objetivo é preparar e manter os novos talentos dentro da companhia”, explica Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade.

O estudante de engenharia civil, João Vitor Alves de Araújo Silva, é um exemplo de sucesso: ele ingressou como estagiário no Terminal em 2022 e foi efetivado em fevereiro deste ano como analista comercial. “A TCP foi uma escola para mim, porque aqui consegui desenvolver habilidades técnicas e interpessoais, sempre com o auxílio e orientação do meu gestor. São aprendizados que vou levar não apenas para a minha vida acadêmica, mas também ao longo da minha carreira profissional”, disse.

A TCP é o maior empregador privado do litoral paranaense e conta com uma equipe de mais de 1.600 colaboradores, distribuídos entre Paranaguá, Curitiba e Ortigueira. Com investimentos constantes e batendo sucessivos recordes de produtividade, o Terminal segue crescendo e gerando novas oportunidades: apenas no primeiro semestre de 2024, 205 novas admissões foram feitas.

Inscrições

A segunda fase do Programa de Estágio da TCP conta com um novo parceiro: o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Além de fazer a gestão dos contratos, o IEL também será responsável pelas etapas iniciais do processo de admissão, executando a aplicação de testes, triagem e seleção dos candidatos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de agosto pelo endereço https://talento.ielpr.com.br/programa/23/programa-de-estagio-tcp-terminal-de-containers-de-paranagua-2024