Programação religiosa e esportiva movimenta Paranaguá no fim de semana
Festa do Rocio e dois eventos esportivos acontecem na cidade, entre eles: a final do Campeonato Paranaense de Futsal, Série Ouro de Base
Procissão marítima deve reunir milhares de devotos
A tradicional Procissão Marítima de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, acontece no domingo, 9 de novembro, reunindo fiéis, turistas e comunidades ribeirinhas em um dos momentos mais emocionantes da festa.
A concentração será às 7h na Rua da Praia, com embarque previsto para 7h30. A organização estima a participação de mais de 1.500 pessoas, e recomenda que os devotos cheguem cedo devido ao grande fluxo de embarcações e excursões.
O cortejo percorre as águas da baía de Paranaguá, simbolizando a devoção dos paranaenses à sua padroeira e encantando quem acompanha o trajeto nas margens e nos barcos decorados.
Neste ano, o tema da festa é “Com a Mãe do Rocio, aos pés da Cruz”, reforçando o caráter de devoção e fé que marca o evento, considerado a maior celebração religiosa da região Sul do Brasil.
Grande final do Campeonato Paranaense de Futsal
Paranaguá sedia a final do Campeonato Paranaense de Futsal, Série Ouro de Base (Categoria Sub -13) neste fim de semana. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Futsal, com apoio da Prefeitura de Paranaguá.
Os jogos acontecem na sexta-feira, dia 7, sábado, dia 8 e domingo, dia 9. Na sexta-feira e no sábado, o início é às 14h e no domingo, as partidas iniciam às 10h na Arena Albertina Salmon. A entrada é franca.
Esporte amador em destaque: decisão da 1.ª Taça Litoral Sicoob
No domingo, dia 9, o estádio Fernando Charbub Farah (Caranguejão) será palco da grande final da 1ª Taça Litoral Sicoob de Futebol Amador, organizada pela Liga de Futebol do Litoral, fundada neste ano.
A abertura dos portões será às 13h, com cerimônia oficial às 14h30 e final às 15h30, entre Cruzeiro Esporte Club de Morretes e Beco do Óleo, equipe da Ilha dos Valadares. O encerramento está previsto para 18h, com entrega de prêmios e troféus.
A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os prêmios incluem R$ 20 mil para o campeão, R$ 10 mil para o vice, e R$ 1 mil para o artilheiro e o goleiro menos vazado.
