Projeto da orla histórica de Guaratuba pretende conciliar preservação e modernização

O projeto urbanístico na orla histórica de Guaratuba faz parte do programa de engorda das praias do Governo do Estado e é assinado pelo escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados, que explica alguns detalhes da transformação. O escritório é o mesmo que desenvolveu a chamada “requalificação” da orla de Pontal do Paraná e a “revitalização” do Centro Histórico de Paranaguá;

Em Guaratuba, a proposta apresentada pelo governo no final do mês passado promete melhorias urbanísticas, preservação do patrimônio histórico e ampliação da infraestrutura turística da região.

O coração do projeto de requalificação será a Praça dos Namorados e seu entorno, onde serão instalados novos equipamentos urbanos, decks flutuantes e mais arborização. A proposta também inclui um novo estacionamento e uma passarela integrando toda a praça, facilitando o fluxo de pedestres e ampliando a acessibilidade.

“Atualmente, essa área enfrenta desafios relacionados à preservação e valorização do centro histórico, além da necessidade de modernização da infraestrutura urbana”, destaca Rafaela Zanotti Cordeiro, uma das arquitetas envolvidas no projeto.

Impactos econômicos e culturais

De acordo com o escritório, o projeto atenderá às demandas da cidade, melhorando a qualidade de vida dos moradores e proporcionando uma melhor experiência aos visitantes. Entre os principais impactos da requalificação estão o estímulo ao turismo cultural e histórico, o aumento do fluxo de visitantes, a valorização do patrimônio e o fortalecimento da identidade local.

“Além disso, a iniciativa contribuirá para o crescimento econômico da cidade, impulsionando a geração de empregos diretos e indiretos, especialmente nos setores de turismo e serviços”.

Um dos desafios do projeto foi equilibrar conservação patrimonial e modernização, reconhecem seus autores. Para isso, foram escolhidos materiais resistentes à corrosão marítima, como revestimentos galvanizados e aço inoxidável. Os pisos serão substituídos por concreto intertravado, em cores que destacam a identidade visual da orla.

Soluções sustentáveis e acessibilidade

O projeto adota soluções sustentáveis, como o composto de madeira plastificada (WPC) para decks e trapiches, um material ecológico produzido a partir de plástico reciclado e fibras vegetais.

A iniciativa reduz impactos ambientais e aumenta a durabilidade das instalações. Além disso, estão previstas medidas para garantir acessibilidade, como calçadas alargadas, rampas e sinalização tátil.

O paisagismo também é um ponto-chave, com o uso de espécies nativas do Paraná e da Mata Atlântica. Uma das novidades é a construção de um deck que se estenderá por parte da baía, promovendo conexão entre os trapiches e proporcionando um percurso panorâmico para contemplação da paisagem.

A infraestrutura viária também será aprimorada, com a criação de bicicletários e melhorias no estacionamento.

O processo licitatório para a execução da obra está previsto para este semestre. Os recursos serão garantidos pelo Governo do Estado do Paraná.

Sobre Ricardo Amaral Arquitetos Associados

O escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados atua desde 1976 desenvolvendo projetos no Brasil e no exterior, com ênfase no planejamento, gerenciamento e fiscalização de obras. Com sede em Curitiba, o escritório abrange um portfólio variado que inclui planejamento estratégico para o setor de incorporação, arquitetura de interiores, projetos urbanísticos, hoteleiros, aeroportuários, industriais, comerciais, residenciais e esportivos, “sempre utilizando o que há de melhor na inovação e tecnologia”.