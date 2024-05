Projeto “Parceiro da Escola” já vem com mentira no nome, diz Lemos

Projeto “Parceiro da Escola” já vem com mentira no nome, diz Lemos

“O projeto do governo estadual já vem com uma mentira quando ele diz que o programa se chama “Parceiro da Escola”, ora, isso não é verdadeiro, não tem nada de parceria”, diz o deputado estadual Professor Lemos (PT).

Ouça trechos de seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (27:

“O governo escreve aqui que quer repassar com autorização desta casa recursos públicos para empresários administrarem as nossas escolas. Nunca precisou remunerar empresários com dinheiro da educação. Agora o governo entende que é importante. Certamente os empresários estão aplaudindo, os mesmo que usam a educação para enriquecer. Usam a educação como mercadoria e não como um direito da população. Um meio para auferir lucro.

É um absurdo, um atentado contra o interesse público. Nós vimos este filme. Não basta o estrago que já fez com as 14 empresas que contratou para contratar funcionários de escola.

Agora colocar empresários para pegar o dinheiro da educação, dinheiro este que nós lutamos para ampliar no estado através da destinação de impostos para a educação. E quer fazer isso com urgência urgentíssima. O governo não quer fazer o debate com a Assembleia e nem com a população. Somos contra essa proposta e a maneira como está sendo conduzido o processo.”