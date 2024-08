Projetos no Litoral terão bolsas da Itaipu e Parquetec: surf comunitário, empoderamento de mulheres e mais

Foto: Itaipu Parquetec

O Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial, fruto de uma parceria entre a Itaipu Binacional, o Itaipu Parquetec e 16 instituições de ensino superior, divulgou, nesta quarta-feira (21), durante uma live, os 210 projetos classificados, definindo os alunos e professores que receberão as 1.000 bolsas ofertadas pela iniciativa.

Entre eles, alguns do Litoral do Paraná:

Elas Inspiram : Capacitação e Empoderamento para Mulheres de Paranaguá (Unespar)

: Capacitação e Empoderamento para Mulheres de Paranaguá (Unespar) Entre planos e lutas : a gestão estratégica para o desenvolvimento profissional de mulheres residentes em comunidades socialmente vulneráveis no litoral do Paraná (Unespar)

: a gestão estratégica para o desenvolvimento profissional de mulheres residentes em comunidades socialmente vulneráveis no litoral do Paraná (Unespar) Conectando Comunidades à Conservação Marinha : O Impacto das espécies bentônicas não-nativas (Unespar)

: O Impacto das espécies bentônicas não-nativas (Unespar) Escola de Surf Comunitária de Pontal do Sul (UFPR)

(UFPR) Assessoria na Construção de Projetos de Desenvolvimento Urbano e Regional do Litoral Paranaense, através da Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Guaraqueçaba (UEPG)

(UEPG) Escolas do Campo, Comunidades e Universidade: intercâmbio de saberes para a valorização e preservação da diversidade cultural e natural do litoral do Paraná (Unespar)

A seleção dos projetos foi realizada por um comitê composto por avaliadores externos, além de equipes técnicas do Itaipu Parquetec e da Itaipu Binacional. Cada projeto foi analisado por cinco diferentes avaliadores, garantindo que as propostas atendessem a todos os critérios previstos no edital, como, por exemplo, estar alinhadas a pelo menos dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e atenderem a uma demanda real de pelo menos um público do território no qual a pesquisa será desenvolvida.

De acordo com o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, “os projetos selecionados apresentam o equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade, considerando o cuidado com o meio ambiente, com as pessoas e com a economia. Na Itaipu Binacional, não geramos apenas energia, mas também estreitamos relações e ajudamos a construir novas práticas, algo que o Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial tem muito a contribuir.”

O Programa de Extensão em Sustentabilidade Territorial mobilizou um total de 51 municípios do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul. Entre os que se destacaram, estão Curitiba, com o envio de 61 propostas; Dourados, município do Mato Grosso do Sul, com 57; seguidos por Foz do Iguaçu, com 46.

O superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Wilson Zonin, destacou que o programa fortalece as ações já realizadas pela hidrelétrica, além de consolidar a parceria entre as universidades e o território, através da extensão. “É uma parceria extremamente relevante para o fortalecimento da pesquisa, do conhecimento, das universidades e dos investimentos em projetos que vão impactar a vida de diferentes públicos”, finalizou.

Entre os públicos a serem impactados pelos projetos estão agricultores familiares; Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), apicultores, assentados da reforma agrária; associações de catadores; idosos; grupos LGBTQIA+; pessoas com deficiência, povos indígenas, entre outros.

Para o diretor superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, esta é mais uma ação que cumpre a missão do parque em transformar conhecimento em bem-estar social. “Contamos com estes alunos e professores no desenvolvimento de múltiplas ações que, somadas, possuem grande impacto na busca de um mundo mais viável economicamente, socialmente mais justo e ambientalmente equilibrado.”

Os nomes dos projetos escolhidos estão disponíveis no site do Programa, que agora avança para a etapa de acompanhamento da execução dos projetos.

Conheça os projetos selecionados: https://www.pti.org.br/programa-extensao/

O anúncio do resultado contou, ainda, com a participação do Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Miguel Sanches Neto e o vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA).

Próximas etapas do programa

Com a conclusão da etapa de seleção, o programa avança para a fase de execução dos projetos, que se estenderá pelos próximos 12 meses. Durante esse período, alunos e professores bolsistas desenvolverão suas propostas e aplicarão boas práticas socioambientais em benefício das comunidades envolvidas.

A live de anúncio dos resultados está disponível na íntegra no canal do Itaipu Parquetec no Youtube: https://www.youtube.com/@itaipuparquetec/streams