Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Provopar de Paranaguá abre inscrições para oficina de acessórios de Carnaval

Redação
As inscrições abrem nesta quinta-feira (15) e as oficinas tem datas específicas para adultos e crianças

O Programa de Voluntariado Paranaense de Paranaguá (Provopar) está com inscrições abertas para a Oficina de Acessórios de Carnaval, com turmas destinadas a adultos e crianças.

Durante a oficina, os participantes aprenderão a confeccionar acessórios de cabelo, arcos carnavalescos, máscaras, entre outros adereços típicos do Carnaval.

Inscrições

Das 8h30 às 17h30
Local: Provopar

Oficina para adultos

Dia 17 (sábado)
 Das 14h às 17h
 Sede do Provopar

Oficina infantil

Inscrições: a partir desta quinta-feira, dia 15
Idade: crianças de 7 a 11 anos
Data da oficina: dia 19
Das 14h às 17h

Além dos acessórios, a oficina infantil também ensinará customização de fantasias de Carnaval.

As oficinas são totalmente gratuitas, incluindo todo o material utilizado, sem nenhum custo para os participantes.

O Provopar está localizado no Mercado Municipal Nilton Abel de Lima (Mercado do Artesanato), segundo andar.

Redação
Leia também
Manchete

Verão Maior Paraná: Paranaguá recebe a Copa Ninja de Mountain Bike

Paranaguá

Portos paranaenses lideram crescimento no Brasil em 2025

Paranaguá

Com apoio do Governo do Estado, Paranaguá programa o maior pré-carnaval do Sul do Brasil

Paranaguá

TCP planta mais de 600 árvores nativas em bairros de Paranaguá

Paranaguá

Verão Maior Paraná leva esporte, lazer e integração social a Paranaguá e à Ilha do Mel

Paranaguá

Paranaguá projeta o maior pacote de obras de sua história com apoio do Estado