Provopar de Paranaguá abre inscrições para oficina de acessórios de Carnaval
As inscrições abrem nesta quinta-feira (15) e as oficinas tem datas específicas para adultos e crianças
O Programa de Voluntariado Paranaense de Paranaguá (Provopar) está com inscrições abertas para a Oficina de Acessórios de Carnaval, com turmas destinadas a adultos e crianças.
Durante a oficina, os participantes aprenderão a confeccionar acessórios de cabelo, arcos carnavalescos, máscaras, entre outros adereços típicos do Carnaval.
Inscrições
Das 8h30 às 17h30
Local: Provopar
Oficina para adultos
Dia 17 (sábado)
Das 14h às 17h
Sede do Provopar
Oficina infantil
Inscrições: a partir desta quinta-feira, dia 15
Idade: crianças de 7 a 11 anos
Data da oficina: dia 19
Das 14h às 17h
Além dos acessórios, a oficina infantil também ensinará customização de fantasias de Carnaval.
As oficinas são totalmente gratuitas, incluindo todo o material utilizado, sem nenhum custo para os participantes.
O Provopar está localizado no Mercado Municipal Nilton Abel de Lima (Mercado do Artesanato), segundo andar.