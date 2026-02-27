“Costurando Sonhos” coloca Pontal do Paraná na final do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Município disputa a etapa estadual da 13ª edição do prêmio na categoria Inclusão Socioprodutiva

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

Pontal do Paraná está entre os finalistas da etapa estadual da 13ª edição do Sebrae/PR com o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE).

O município concorre com o projeto “Costurando Sonhos”, iniciativa que une geração de renda, inclusão socioprodutiva e produção local de uniformes escolares. A iniciativa está em seu terceiro ano de execução e é desenvolvido pelas costureiras do Provopar de Pontal do Paraná.

A proposta capacita microempreendedoras individuais (MEIs) do próprio município para confeccionar os uniformes da rede municipal de ensino. Até o momento, a estimativa é de que mais de 122 mil peças já tenham sido produzidas ao longo dos três anos do projeto.

Cada costureira recebe, em média, cerca de 400 peças para produzir, com pagamento realizado por produção. Entre os itens confeccionados estão camisetas escolares de manga curta, manga comprida, bermudas, calças e jaquetas escolares.

Além do impacto social, a iniciativa tem um resultado financeiro relevante: a produção dos uniformes no próprio município já gerou economia superior a R$ 400 mil aos cofres públicos, ao reduzir custos com aquisição externa e movimentar a economia local.

Visita técnica do Sebrae

Na segunda-feira (23), o projeto recebeu a visita técnica da equipe do Sebrae na sede do Provopar, localizada na Rua Noêmio Gabriel Simas, 138, em Praia de Leste.

A etapa faz parte da terceira fase do prêmio, quando especialistas avaliam presencialmente a execução das iniciativas inscritas.

“Pontal do Paraná está entre os 27 municípios na fase de visita técnica da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, concorrendo na categoria Inclusão Socioprodutiva. Nesta etapa, verificamos se o projeto apresentado está sendo executado na prática. É uma iniciativa relevante, que envolve inclusão, compras públicas e desenvolvimento econômico, com impacto direto no município”, afirmou Emerson Ribeiro Lourenço, gestor de Políticas Públicas do Sebrae.

Para a secretária municipal de Educação, Cíntia Mendes, o projeto também reflete diretamente na rotina escolar. “Além de gerar renda para as costureiras, conseguimos garantir uniformes de qualidade para nossos alunos, produzidos no próprio município. É uma ação que conecta educação e desenvolvimento local.”

O prefeito Rudão Gimenes ressaltou a integração entre as áreas envolvidas. “O projeto ‘Costurando Sonhos’ mostra que é possível unir inclusão socioprodutiva, planejamento e responsabilidade com os recursos públicos. É um trabalho construído em parceria, que gera oportunidades e resultados concretos para Pontal do Paraná.”

Durante a visita, foram apresentados os resultados alcançados, a metodologia aplicada e o impacto do projeto para as famílias envolvidas e para o município.

Na visita, estiveram presentes o prefeito de Pontal do Paraná Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a presidente do Provopar Simone Rocha, a secretária municipal de Educação Cíntia Mendes, a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico Luciana Goldschmidt Costa, a coordenadora das costureiras do projeto Célia Cidral e a coordenadora técnica voluntária do Provopar Sonia Regina de Souza (Toko).

Também participaram representantes do Sebrae/PR: Emerson Ribeiro Lourenço, gestor de Políticas Públicas e responsável pela avaliação do projeto na agenda, Catiane dos Santos, gestora de Desenvolvimento Territorial, e Lucas Zanatta, consultor credenciado.

Sobre o prêmio

A 13ª edição do PSPE conta com 27 projetos finalistas, representando 25 municípios do Paraná. Ao todo, 157 municípios participaram da disputa, somando 202 projetos inscritos.

O processo é dividido em quatro fases: inscrição, análise de habilitação, visita técnica e julgamento final. Após a conclusão das visitas, o julgamento ocorre em março de 2026.

A cerimônia de premiação estadual será realizada no dia 22 de abril, às 18h30, no Restaurante Madalosso, em Curitiba. Os vencedores de cada categoria seguem para a etapa nacional.