PT vai mostrar força de Lula nas eleições municipais do Paraná, diz Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu disse nesta terça-feira (6) que o PT e os partidos aliados em frentes e na Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) – e aliados – vão mostrar a força do presidente Lula nas eleições municipais e que a representação petista vai aumentar exponencialmente nas prefeituras e câmara de vereadores do Paraná. “A vida melhora de forma considerável em todos os aspectos e isso é resultado de um governo que colocou novamente os pobres no centro das prioridades, o país nos trilhos e que o crescimento, tanto econômico quanto social, é a principal marca e modelo petista de governar as cidades”, disse,

“Em especial nas cidades paranaenses que passaram a ter uma forte presença das obras e das ações socioambientais da Itaipu Binacional, do Novo PAC que soma R$ 107 bilhões, da retomada das obras abandonadas e dos novos investimentos nas áreas de educação e saúde. Vamos mostrar a importância das cidades terem bons prefeitos e vereadores sintonizados com os projetos, programas e ações desenvolvidos pelo governo Lula e que têm um grande respaldo da população”, completou Zeca Dirceu.

As atas das convenções partidárias, segundo o deputado, ainda estão sendo fechadas, mas o PT terá candidatura própria em mais de 80 cidades e de cerca de 2,3 mil candidatas e candidatos à vereança. Entre as as candidaturas proporcionais, cerca de 700 são da cota racial e 1,2 mil são de mulheres candidatas. “O PT é o partido mais lembrado e com maior número de filiados no Paraná, é o mais organizado organicamente e tem uma militância mobilizada que sabe que as mudanças que estão sendo alcançadas no país precisam se estender nas prefeituras e nas câmaras de vereadores”, disse.

Principais cidades

Hoje o PT governa oito prefeituras, tem 11 vice-prefeitos e 122 vereadores. “Vamos quadruplicar esses números. O PT voltou ao protagonismo político no Paraná. Na última eleição, elegemos uma bancada de sete deputados estaduais , seis deputados federais, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, é do PT, o presidente da Itaipu Binacional, o ex-deputado Enio Verri, é do PT”, disse Zeca Dirceu.

O deputado destacou ainda que todas as 10 principais cidades do Paraná têm candidatos próprios do PT, de partidos da Federação Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB ou de partidos aliados como o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ou do PDT do ministro Carlos Lupi. “O PT terá candidatura própria em Londrina (Isabel Diniz), Maringá (Humberto Henrique), Cascavel (Professora Liliam), São José dos Pinhais (Wilson Cabelo), Colombo (Fernando Azevedo) e Guarapuava (Dr. Antenor)”, disse.

“Em Ponta Grossa, o nosso candidato da Frente Brasil Esperança (FBE) é o deputado Aliel Machado (PV) e em Curitiba e Foz do Iguaçu, o PT compõem a frente com PSB, PDT e FBE (Curitiba), com Luciano Ducci (PSB) e Goura (PDT); e com PSB, PDT, FBE e Avante (Foz do Iguaçu), com Airton José (PSB) e Deoclécio Duarte (Avante)”, completou.