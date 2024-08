Concurso de Artesanato Sustentável ao Lago de Itaipu cumpre etapa de oficinas e aperfeiçoamento

O concurso tem como principal objetivo estimular os artesãos a criarem peças utilizando materiais sustentáveis

Fotos: Parquetec

Os inscritos no Concurso de Artesanato Sustentável ao Lago de Itaipu, participaram da segunda etapa do evento. Desde segunda-feira (26), até esta quarta-feira (28), foram realizadas oficinas de aprofundamento em artesanato sustentável, mídias sociais e fotografia, o que também se caracterizou como uma etapa classificatória.

O concurso tem como principal objetivo estimular os artesãos a criarem peças utilizando materiais alternativos, ou, provenientes da natureza, de forma sustentável, reforçando a identidade regional.

Os critérios de seleção das peças submetidas ao concurso incluem inovação, qualidade dos produtos, identidade e compromisso cultural, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, e a acessibilidade dos produtos ao mercado consumidor, com características adequadas ao perfil turístico da região.

Entre os desafios propostos aos artesãos estão a criação de peças que representem a região do lago de Itaipu, sua fauna e flora, a produção de artesanato que represente o Programa Caminhos do Iguaçu, e o uso da mascote regional, a capivara, aplicada em materiais alternativos ou naturais.

Serão premiados os primeiros colocados de cada categoria, por voto da comissão julgadora. O prêmio consiste de R$3 mil e visita a atrativos de Foz do Iguaçu.

O concurso é uma iniciativa importante para promover a sustentabilidade na prática artesanal, conforme os organizadores, e valorizar a cultura, contribuindo para a preservação ambiental e o desenvolvimento turístico da região.

A jornalista Ciliany Perdoná participa do concurso e destaca que a nova atividade, iniciada durante o período da pandemia de Covid 19, atualmente é sua principal fonte de renda.

Conforme uma das oficineiras, a designer Izamara Carniatto, o concurso é uma ação importante para promover a sustentabilidade na prática artesanal.

A iniciativa resulta de parceria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu com a Itaipu Parquetec e a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Região Cataratas do Iguaçu Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur).