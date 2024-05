Itaipu celebra convênio de R$ 24 milhões com universidades

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.

Nesta sexta-feira (3), no Anfiteatro da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Itaipu Binacional lançou oficialmente o Programa de Extensão Universitária para Sustentabilidade Territorial.

O programa será executado uma parceria com Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e 17 universidades estaduais, federais, municipais e institutos federais de educação. O valor investido será de R$ 24 milhões e integra o Programa Itaipu Mais que Energia.

Durante o evento foram assinados os termos de cooperação entre as instituições, e lançado o edital de chamamento para 200 projetos de extensão universitária, para os quais serão disponibilizadas em torno de mil bolsas aos estudantes e professores das universidades e institutos envolvidos no programa. O público impactado deve chegar a 200 mil pessoas do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, a intenção é disponibilizar bolsas e recursos financeiros para impulsionar a pesquisa e a extensão universitária, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador para a promoção da sustentabilidade na região de atuação da Binacional. “Hoje estamos construímos uma grande parceria. Não existe política de desenvolvimento econômico e social sem a participação da ciência. E quem faz ciência é a universidade pública. Então, pensando no futuro que queremos, que priorize a questão ambiental e a inclusão social, a participação da academia é fundamental”, afirmou.

“Esta é uma iniciativa pioneira, que fortalece a ligação entre a educação e a sustentabilidade territorial, alinhada estrategicamente com a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, explicou o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Wilson Zonin.

Representando as instituições estaduais de ensino, a reitora da UEL, Marta Regina Gimenez Favaro, este é um encontro que potencializa a produção de conhecimento, tecnologia e inovação, o que impacta positivamente na vida de muitas pessoas. “Estamos muito felizes de participar deste momento histórico, que representa um encontro de desejos: o desejo das universidades de serem mais potentes e abrirem ainda mais os braços à comunidade, e que hoje se encontra com o desejo da Itaipu em fazer com que isso aconteça”, declarou.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona, o edital é muito bem-vindo para o setor. “Em nome do Governo do Estado gostaríamos de parabenizar a Itaipu por esta iniciativa de ajudar os municípios a superarem suas principais dificuldades, principalmente nas questões que envolvem a sustentabilidade, e enxergar nas universidades parceiras para essa ação”.

Palestra

O evento também contou com a palestra do pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Sergio Schneider, com a temática “Sustentabilidade no contexto da Extensão Universitária”.

Para o professor, é necessária a cooperação e investimento das empresas na pesquisa e extensão para possibilitar a busca por soluções para os problemas contemporâneos. “Estamos vivendo um momento de múltiplas crises, e estas exigem da universidade e da sociedade como um todo, encontrar maneiras diferentes de encarar os problemas, especialmente a mãe de todas as crises, que é a mudança climática. E a resposta é a gente trabalhar de forma mais integrada, principalmente entre empresas e universidades”, comentou.

De acordo com o superintendente de meio ambiente da Itaipu, Wilson Zonin, que participou da palestra e apresentou ações do programa Itaipu Mais que Energia aos reitores das universidades, envolver a pesquisa e a extensão nos projetos da Binacional, contribui para as atuações socioambientais da empresa.

“A saúde da hidrelétrica, bem como o ciclo da água estão atrelados com outras práticas socioambientais, por isso atuamos em muitos eixos de conservação, sendo um dele a extensão universitária. Com essa rede de pesquisadores que nós vamos selecionar, as universidades estarão mais presentes nesse processo e poderão contribuir para os desenvolvimentos de práticas sustentáveis na região”.

O programa

A seleção de projetos será viabilizada por meio de Chamadas Públicas (editais lançados na página do PTI e dos parceiros), permitindo que os docentes das universidades vinculadas apresentem suas propostas.

Serão aceitos projetos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, abrangendo áreas como biodiversidade, bioeconomia, conservação ambiental, uso responsável dos recursos naturais, energias renováveis, gestão de resíduos, agricultura sustentável, saúde e meio ambiente, políticas públicas, cultura, entre outros.

Também estiveram presentes na cerimônia o diretor de coordenação da Itaipu, Carlos Carboni; o diretor de Negócios e Empreendedorismo do PTI, Eduardo de Miranda, representando o diretor-superintendente do Parque, Irineu Colombo; o reitor da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, Jones Goettert, representando as instituições federais de ensino; o deputado federal Elton Welter; e os deputados estaduais Arilson Chiorato e Professor Lemos.

Como se inscrever?

As universidades parceiras do Programa de Extensão Para Sustentabilidade Territorial poderão inscrever os projetos através do edital disponível no site https://www.pti.org.br/programa-extensao/.