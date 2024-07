Quais as chances da Seleção Brasileira vencer a Copa América 2024?

O grande torneio está prestes a começar e a seleção do Brasil vai entrar nessa batalha com a missão de tentar trazer mais uma taça da Copa América pra casa. Quando se pergunta para os especialistas em futebol sobre as chances reais de o Brasil vencer a Copa América, surgem diversas opiniões, uns acreditando no sucesso da seleção, outros mais descrentes e apostando que o Brasil não levará o título nesta edição do torneio. Diante dessa euforia, uma coisa é certa, torcida não vai faltar para a seleção brasileira, inclusive, muitos torcedores da seleção canarinho já estão preparando seus melhores palpites para investir no futebol nos melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

Diante deste contexto, o novo comandante da seleção brasileira concedeu algumas entrevistas durante o período da pré campanha da Copa América e, de acordo com a sua visão periférica, Dorival Júnior diz estar muitíssimo confiante e acredita que o elenco convocado para defender o Brasil tem total condições de conquistar o título. Para quem não sabe, a Copa América vai ter o seu início no dia 20 do mês de junho. A seleção canarinho realizou a sua última partida da pré campanha contra a seleção dos Estados Unidos, contudo, não teve um gostinho de vitória e ficou apenas no empate com o adversário, encerrando o jogo no 1 a 1.

Em outro momento da entrevista, quando perguntado detalhes de como está organizando o time para enfrentar os adversários que virão na Copa América, o técnico Dorival destacou que possui muita confiança no elenco, contudo, possui algumas incertezas quanto a escalação principal do time. No último desafio enfrentado contra os Estados Unidos, o comandante disse que resolveu testar vários jogadores que estavam no banco de reservas, tudo para saber qual é a melhor opção de atleta para defender a seleção em cada setor específico do campo. Em um contexto geral, o que o treinador pode perceber foi que, com as alterações e os testes realizados com os jogadores do elenco, foi possível constatar que há muita coisa para ser corrigida, mas o grupo tem muito potencial para alcançar as vitórias necessárias para chegar na final.

Trajetória do Brasil na Copa América

De acordo com os jogos realizados pela seleção brasileira durante as fases de pré torneio da Copa América, foi possível constatar que o Brasil teve uma atuação mediana, diferente do empenho que estamos acostumados a ver da seleção. Para se ter uma pequena noção, o time do Brasil, durante os jogos realizados no comando do técnico Dorival, nos primeiros 4 jogos, obteve um total de 2 empates e um total de 2 vitórias. Com relação aos gols marcados, no total dos jogos, o Brasil conseguiu balançar a rede por 8 vezes, já quanto aos gols sofridos, a equipe sofreu 6 gols.

A seleção brasileira de futebol enfrentou a seleção da Inglaterra no primeiro jogo, vencendo o adversário por um placar de 1 a 0. Já no segundo jogo, o elenco do técnico Dorival conseguiu apenas um empate no confronto com a seleção espanhola, terminando o jogo com o placar de 3 a 3. No terceiro jogo comandado pelo técnico Dorival, a equipe adversária foi o México e, com muito esforço e um bom futebol, o Brasil conseguiu vencer essa partida. Por fim, já no último jogo que antecedeu a Copa América, a seleção canarinho conseguiu um resultado pequeno fronte à seleção dos Estados Unidos, ficando no empate de 1 a 1.

Diante desse histórico, o técnico Dorival relatou em suas redes sociais que a seleção está no caminho, está em fase de adaptação e ajustes para encontrar o time ideal que vai resultar na melhor performance diante dos adversários. Ele concorda que a seleção precisa passar por alguns reparos minuciosos, principalmente na questão do equilíbrio em campo. Com relação ao setor de ataque do Brasil, o técnico diz estar bem confortável, pois com Vini Jr em sua melhor fase, juntamente com outros grandes nomes, certamente, a seleção tem tudo para formar um ataque seguro, um meio de campo e defesa fortíssimos.

Brasil e a Copa América – O que pensam os especialistas do futebol

Segundo alguns especialistas do esporte futebol, quando perguntados sobre a possibilidade de a seleção brasileira chegar a vencer a Copa América, a sua grande maioria comenta que a seleção brasileira do técnico Dorival pode até chegar nas finais do torneio, porém, ela não é vista como uma das seleções favoritas para vencer essa Copa. A maioria dos especialistas do futebol mundial acredita, sinceramente, que a atual campeã da Copa América, a Seleção da Argentina, tem grandes chances de repetir a dose neste ano de 2024. O fundamento é bastante plausível, pois, se olharmos um tempinho mais atrás, vamos relembrar que a própria seleção argentina também foi a vencedora da última edição da Copa do Mundo.

Alguns técnicos de futebol de times brasileiros também comentaram que até a seleção da Colômbia tem se mostrado muito mais preparada para chegar as finais que a seleção brasileira, eles comentam que a seleção brasileira precisa colocar o pé no chão e entender que o jeito de jogar futebol mudou, as seleções do mundo inteiro estão cada vez mais especializadas e melhores e o Brasil já não é visto como o país do melhor futebol do mundo. Claro que, com o passar dos jogos, o técnico Dorival pode surpreender com a sua habilidade de comandar uma equipe, assim como fez quando estava comandando várias equipes do futebol brasileiro.

Segundo o próprio técnico Dorival, a seleção brasileira convocada para disputar a Copa América possui um arsenal de jogadores de qualidade, jogadores que são considerados dentre os melhores do futebol mundial. Bom, diante desse contexto, é possível concluir que haverá muito mistério e adrenalina nessa Copa América e, se depender da força de vontade do técnico Dorival e de toda equipe técnica da seleção brasileira, não faltarão esforços para que o elenco brasileiro chegue às finais da competição. Sendo assim, vamos acompanhar e torcer para que o Brasil volte a fazer a alegria dos brasileiros, que continuam apaixonados pelo futebol da seleção.