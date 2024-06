Receita Federal apreende 86 kg de cocaína no Porto de Paranaguá

Foto: RFB

A Receita Federal apreendeu 86 kg de cocaína na manhã desta segunda-feira (10), no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá. Os pacotes da droga foram encontrados em dois contêineres com carne de frango, que tinham como destino a África do Sul e a Holanda.

A Receita Federal explica que “em seu trabalho para realizar o controle dos produtos que entram e saem do País, realiza um trabalho de gerenciamento de risco, buscando manter o equilíbrio entre a agilidade necessária para o fluxo do comércio exterior, porém ao mesmo tempo buscando impedir o fluxo de mercadorias ilegais no território nacional”.

Nas apreensões desta segundae, as cargas foram selecionadas para vistoria através de um scanner, e verificou-se que os traficantes violaram os compartimentos dos motores de refrigeração dos contêineres, que podem ser acessados externamente, e introduziram os tabletes com cocaína.

Na carga com destino à África do Sul foram encontrados 51 kg de cocaína, e na carga que iria para a Holanda foram encontrados mais 35 kg.

Após serem realizados os testes que confirmaram a presença de cocaína, a droga foi levada pela Receita Federal com o apoio tático da Polícia Militar do Estado do Paraná até a sede da Polícia Federal em Paranaguá. Em 2024, a Receita Federal já realizou sete apreensões de cocaína e apreendeu 633 kg da droga no porto paranaense.