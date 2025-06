Rede de pesca ilegal é apreendida na Praia dos Magistrados, em Guaratuba

No final da manhã desta sexta-feira (20), uma equipe do pelotão local da Polícia Militar Ambiental que fazia patrulhamento da Operação “Corpus Christi”, na baia de Guaratuba, recebeu denúncia de pescadores sobre uma rede irregular.

Ela estaria após o Morro de Caieiras, montada próximo à arrebentação – local onde as ondas arrebentam, perto da areia.

No trecho da chamada “Praia dos Magistrados”, por causa do prédio de veraneio da associação de classe – foi encontrada a rede já com peixes presos em sua malha.

Medição por satélite da Airbus usado pelo Polícia Ambiental constatou que a rede estava a 261,8 metros da areia.

De acordo a Portaria IAP 085/09, é proibido armar redes de espera fixa a menos de meia milha náutica (926 metros) da praia.

Não foi encontrado nenhum responsável e a rede de nylon, malha 10cm, com 4 metros de altura e 70 metros de comprimento foi retirada do mar e encaminhada para a sede do 2° Pelotão em Guaratuba.