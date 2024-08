Replantio da restinga de Matinhos exclui planta exótica que travou a obra

Foto: Hiago Adamosky Machado/Consórcio Sambaqui

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou, nesta terça-feira (5) um balanço da recomposição da vegetação de restinga na orla de Matinhos e confirmou que não está mais plantando a espécie exótica que gerou embargo da obra.

Em agosto de 2023, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) multou o IAT em cerca de R$ 835 mil por interferências consideradas indevidas na restinga de Matinhos. O motivo foi a retirada da vegetação da restinga e o plantio de espécie exótica, a Clusia fluminensis, também conhecido como abaneiro, espécie que não é nativa do litoral do Paraná.

A recomposição da restinga foi suspensa por ordem da Justiça, a pedido do Ibama, justamente pelas ações consideradas irregulares do IAT.

De acordo com a informação divulgada agora, “ao todo, seis espécies características da restinga foram incluídas nos canteiros: a Blutaparon sp. e Hydrocotyle sp., plantas halófitas com função de fixação do solo; a Canavalia sp., uma leguminosa que facilita a absorção de nitrogênio pelo solo; a Ipomea pes-caprae e a Ipomea imperata, que promovem a circulação de nutrientes; e a Cordia verbenacea e a Polygala cyparissias, que atraem abelhas para facilitar a polinização”.

Foto: Hiago Adamosky Machado

O IAT ainda divulgou um alerta do engenheiro florestal e consultor do Consórcio Sambaqui – de empresas contratadas pela engorda e recuperação da orla – Hiago Adamosky Machado: “É importante ficar atento à presença de espécies exóticas no local, como as plantas características dos jardins que às vezes são plantadas pela população. Ao verificar alguma dessas infrações, é recomendado acionar a Prefeitura”, avisa.

“A restinga é importante não apenas pela cobertura vegetal , mas também para ajudar na fixação da areia para formar os cordões de praias, que são estruturas de sedimento arenoso típicas das praias naturais”, explica Machado.

O engenheiro florestal também afirma que a maioria das praias de Matinhos já não tinham restinga, e as poucas áreas em que havia faixa de areia suficiente para sustentar a vegetação sofriam ou haviam sido alteradas com a ocupação humana (antropizadas). “Foi um projeto de recuperação em grande escala. Fizemos o transplante direto das mudas para simular o cenário mais natural possível e trazer o melhor resultado para a recuperação e interação entre essas espécies”, acrescenta .

Machado também reforça que para garantir a recuperação apropriada da vegetação, os frequentadores da praia devem tomar alguns cuidados essenciais. “O ideal é respeitar a delimitação da restinga, acessando a praia apenas pelos caminhos apropriados e não descartando lixo nos canteiros”.

Foto: Hiago Adamosky Machado

Ainda segundo o IAT, as espécies foram plantadas em uma área de 5 hectares ao longo da extensão de 6,3 quilômetros da obra, ampliando em 100% a quantidade de vegetação existente na praia, que era de 2,5 hectares. O investimento nesse processo é de R$ 268 mil.

As espécies foram cultivadas ao longo de um ano em um viveiro em Matinhos preparado especialmente para a obra pelo consórcio, com capacidade para produção simultânea de 650 mil plantas. O espaço já não está mais em operação, já que produziu todas as mudas necessárias para a recuperação. Agora, será feito apenas o processo de enriquecimento nos canteiros com plantas transplantadas da restinga de Pontal do Paraná.