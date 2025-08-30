Requião Filho assume presidência do PDT Paraná e reafirma pré-candidatura ao governo

Foto: Rafael Perich

O deputado estadual Requião Filho assumiu a presidência do PDT Paraná durante evento do partido realizado nesta sexta-feira (29), em Curitiba.

A transição na liderança da sigla, antes ocupada pelo deputado estadual Goura, reflete a estratégia de ampliar influência do partido nas eleições de 2026. O evento reuniu o ex-governador Roberto Requião, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, prefeitos, vereadores e lideranças de todo o estado.

Com desempenho em crescimento nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Paraná, a chegada de Requião Filho representa maior alcance para o PDT, além da oportunidade de apresentar uma candidatura consistente na disputa eleitoral do ano que vem.

“Ou é pra mudar o mundo ou não vale a pena. Estou aqui para trabalhar em uma proposta que realmente está focada em um Paraná de maior desenvolvimento e oportunidades”, afirmou Requião Filho.

O parlamentar destacou que o partido deve apresentar discussões voltadas aos diferentes setores da sociedade, o que não acontece diante dos atuais debates polarizados.

“A proposta aqui no Paraná precisa ser ampla, para toda a população, incluindo indústria, agro e agricultores, trabalhadores, segurança pública, educação de qualidade, energia, água e tantos outros setores. Um governador não pode ser eleito por uma maioria e governar para uma minoria”, completa.

O ex-governador, Roberto Requião, relembrou a importância de ter o trabalhador no centro das decisões políticas, destacando que sua filiação ao partido se ampara na discussão e defesa trabalhista da sigla. “O único partido hoje que nos dá a perspectiva de independência, de discussão, de vinculação à soberania nacional, ao movimento trabalhista e à soberania do Brasil, é o PDT”, afirmou.

Para Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, a trajetória de Requião Filho na política paranaense reforça a relevância da sua liderança para o futuro do partido no estado. “O Brasil precisa de você, o Paraná necessita de você. Hoje, todos aqui, fazemos história sem saber que estamos fazendo história. Estamos diante do próximo governador do Paraná”, declarou.

O que dizem as pesquisas – Requião Filho tem ampliado seu desempenho em pesquisas eleitorais. Na Paraná Pesquisas, divulgada em 13 de agosto, por exemplo, ele aparece com 25,3% das intenções de voto para o governo.

Após o bom resultado, o Institui Quaest divulgou uma nova sondagem, mas sem o nome de Requião Filho. O PDT questionou o Instituto, alegando que os resultados geram distorção no real cenário paranaense.

Para o parlamentar, os resultados também mostram a fragilidade de pré-candidaturas ligadas ao grupo político de Ratinho Junior (PSD) e revela que ele é o único que bate de frente com Sérgio Moro (União), mostrando desempenho acima de todos os demais nomes avaliados pela população.

