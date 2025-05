Requião Filho avança em pesquisas para o Governo do Paraná e desafia favoritismos

Deputado em sessão da Alep | foto: Orlando Kissner

O deputado Requião Filho comemora o novo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas em que aparece como o deputado estadual melhor colocado para a disputa ao governo do Estado, com 18,1% das intenções de voto nas próximas eleições, ocupando o segundo lugar em um dos cenários da pesquisa estimulada.

Em entrevistas recentes, Requião Filho declarou não ser “o candidato do Palácio do Planalto ou do Palácio Iguaçu”, dando destaque para a intenção de construir um projeto político independente das lideranças do presidente Lua e do governador Ratinho Junior. Como projeto político, ele já disse defender pautas de impacto social como redução de impostos para ampliação de vagas de emprego e o combate à corrupção no Paraná.

O deputado, no entanto critica a decisão dos institutos de pesquisa de não incluírem se nome em cenários de segundo turno. Com um desempenho de destaque e avançando nas últimas pesquisas – 14,5% no Instituto IRG e 12,2% Neokemp Pesquisas –, Requião Filho vê um malabarismo dos institutos para “incluir candidatos da máquina pública”.