Requião Filho critica aprovação de privatização da Ferroeste na CCJ da Assembleia

Empresa administra trecho de 248 quilômetros de ferrovia entre Cascavel e Guarapuava, no interior Paraná

Deputado critica privatização de empresa que voltou a ser administrada pelo estado no governo de Roberto Requião | foto: Eduardo Matysiak

Na última segunda-feira (12), a privatização da Ferroeste foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. O Projeto de Lei 512/2024, de autoria do Governo do Paraná, foi criticado pelo líder da Oposição ao governo, Requião Filho.

Por considerar que não houve o debate necessário para a aprovação – já que o projeto tramita em regime de urgência na Casa -, o deputado questionou a iniciativa do Executivo que privatiza a empresa responsável por administrar o trecho da ferrovia entre Cascavel e Guarapuava, no Oeste do Paraná.

“Não conseguimos entender a pressa. É fundamental que possamos discutir investimentos, outros modelos e outras soluções. Nós entendemos que esse atropelo é ruim para o Paraná, ruim para os produtores rurais e representa um prejuízo enorme”, explica Requião Filho.

Sobre a Ferroeste – A Ferroeste é uma empresa de economia mista, tendo o Governo do Paraná como seu maior acionista, com 99,6% das ações. Com histórico de privatizações, a empresa foi concedida à iniciativa privada em 1996, durante o governo de Jaime Lerner. No período, a Ferropar deixou de fazer investimentos previstos, não pagou parcelas do contrato de concessão e descumpriu metas de transporte de cargas.

Em 2003, o governador Roberto Requião determinou que o Estado voltasse a administrar a ferrovia, com o objetivo de retomar o crescimento produtivo do Paraná e reduzir custos logísticos de escoamento de produção agrícola.

Tramitação – O PL já passou pela CCJ e também vai ser discutido na Comissão de Obras Públicas, nos dias 13 e 19 de agosto. No dia 19, o setor produtivo deve participar das discussões, de acordo com compromisso feito pela Liderança do Governo na Alep. Devido ao regime de urgência, a votação da privatização da Ferroeste em plenário será ainda no mês de agosto.