Requião Filho denuncia diárias para viagens indevidas na Casa Militar

Nesta segunda-feira (28), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Requião Filho apresentou uma denúncia anônima que recebeu em seu gabinete, expondo possíveis irregularidades na utilização de diárias de viagem pelo Chefe da Casa Militar, Marcos de Antonio Tordoro, e seu motorista, Eliseu David Dias.

De acordo com o parlamentar, 168 registros de viagens foram analisados, identificando inconsistências em diversos pontos, como o trecho de aproximadamente 400 quilômetros, entre Londrina e Curitiba, ser percorrido em apenas 2 minutos.

O levantamento feito pela denúncia – no período de fevereiro a outubro de 2024 – indica que Tordoro estaria acompanhando o governador Ratinho Junior em agendas pelo Estado, desempenhando a atividade de segurança do governo. No entanto, diversos registros não batem com a agenda oficial de Ratinho Junior divulgada pelo governo. No dia 5 de junho, por exemplo, a agenda do governador informa sua presença em Brasília, Ponta Grossa, Sengés e Curitiba. No relatório, os servidores estariam acompanhando o governador em Guaíra e Palotina.

Outra viagem que se destaca nos registros é no dia 1º de maio, uma quarta-feira, feriado de Dia do Trabalhador. Os servidores teriam ido de Curitiba para Londrina, depois seguido para Foz do Iguaçu, em 2 minutos. A única agenda oficial do dia era do governador em exercício, Darci Piana, em Foz do Iguaçu.

Requião Filho explica que o chefe da Casa Militar não possui atribuição oficial de segurança do governo. Além disso, a denúncia indica que Tordoro estaria fazendo viagens excessivas entre os municípios de Curitiba e Londrina, especialmente aos fins de semana, e recebendo diárias de viagem irregularmente.

“Os registros sugerem que o Chefe da Casa Militar está recebendo tanto um auxílio para morar em Curitiba, quanto diárias para visitas constantes a Londrina. 35 pedidos de cobertura de gastos dos dois servidores foram registrados para viagens a Londrina, coincidindo com os 32 fins de semana existentes no período de seis meses que a denúncia mostra. Basicamente, é uma farra de diárias de viagem e uso indevido de recursos públicos”, detalha o deputado.

Um dos pontos que chama a atenção nos relatórios de viagens (disponíveis no Portal da Transparência do Governo) são os 38 percursos entre cidades do Estado sendo percorridos em pouco tempo. Mais um exemplo disso é a viagem realizada em 15 de março de 2024, de Mandaguari a Curitiba. Os dados preenchidos manualmente mostram que o horário de saída de Mandaguari foi às 16h58 e a chegada a Curitiba foi às 17h do mesmo dia.

“Qualquer um que percorre 400 quilômetros de carro sabe que é humanamente impossível fazer isso em apenas dois minutos, mesmo que você infrinja todas as leis possíveis de trânsito e corra descontroladamente nas estradas pedagiadas do Paraná. Da mesma forma, isso é impossível de ser realizado de avião. Podem alegar que foi um erro no preenchimento do registro de viagens, mas o mesmo erro foi cometido 38 vezes? Queremos explicações que façam sentido e não uma desculpa esfarrapada”, critica Requião Filho.

O parlamentar fez um pedido oficial de informações ao governo do Paraná para entender detalhes dos deslocamentos dos servidores. A solicitação questiona se Tordoro fez um pedido de remoção para Curitiba e quais são os valores das diárias recebidas em 2024.

Denúncia completa na Tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná: