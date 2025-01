Reunião define cumprimento de metas e transparência na Prefeitura de Guaratuba

Imagens: Prefeitura de Guaratuba

Na manhã desta quarta-feira (14), o prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, reuniu-se com a vice-prefeita Evani Justus, com o coordenador de projetos, Edemilson Barros, secretários e diretores municipais para tratar dos projetos em andamento e as 255 metas elencadas no seu plano de governo.

O encontro ocorreu na sala de reuniões do gabinete, na sede da Prefeitura. Durante a reunião, Barros apresentou aos presentes as diretrizes e prioridades da gestão, destacando as metas planejadas para execução.

Em seguida, o grupo se dirigiu ao auditório para uma segunda reunião, desta vez conduzida pelo procurador-geral do Município, Leonardo da Silva, e pela diretora de licitações, Patrícia Inácio Custódio Rocha da Silva.

Nesse segundo momento, foram debatidos processos de compras do município, com informações e esclarecimentos sobre os procedimentos necessários para garantir a eficiência e a transparência nas aquisições públicas – as contratações de bens e serviços.