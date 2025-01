Reunião define horário no verão e melhorias no Mercado Municipal de Guaratuba

Secretario Dagoberto Silva e permissionários do Mercado Municipal | foto: Prefeitura de Guaratuba

Em reunião realizada na quinta-feira (9) com os permissionários das bancas do Mercado Municipal de Guaratuba, foram estabelecidos os horários de funcionamento para a temporada de verão. Aos domingos, o mercado estará aberto das 7h às 15h, e nos demais dias da semana, o funcionamento será das 7h às 19h.

O encontro contou com a participação do secretário municipal da Pesca e Agricultura, Dagoberto da Silva, da coordenadora do Mercado Municipal, Lucimar Alves, do diretor geral Fabiano Cecílio da Silva e demais servidores da secretaria.

Durante a reunião, foi apresentada a proposta de criação de uma associação do mercado municipal, com objetivo de fortalecer a organização dos comerciantes. Também foi anunciado que, em breve, a Prefeitura iniciará o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Os comerciantes que atenderem aos critérios poderão se inscrever no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), possibilitando acesso a benefícios específicos.

Outras melhorias discutidas incluem a instalação de placas de identificação em cada banca, além de sinalizações externas para facilitar o acesso ao mercado. Os participantes também abordaram temas voltados ao aprimoramento geral das condições do espaço e ao fortalecimento da atuação dos comerciantes.