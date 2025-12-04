Correio do Litoral
Revitalização do molhe de Pontal do Paraná deve ser concluída neste mês

Redação
Estrutura marítima localizado na desembocadura do Canal do DNOS, no balneário de Pontal do Sul, está 92% concluído
Foto: Cauê Mendes/Prefeitura de Pontal do Paraná

Intervenção importante para o Litoral paranaense, a obra de requalificação dos molhes e guia corrente do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, estão perto da conclusão. Localizado na desembocadura do Canal Artificial do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), o projeto já está 92% concluído e deverá ser entregue ainda neste ano.

A estrutura possui um papel importante no desassoreamento do canal e no benefício da navegação na região, tornando o fluxo de barcos mais seguro e melhorando o acesso de turistas a locais como a Ilha do Mel, em Paranaguá. O projeto é feito com um investimento do Governo do Estado de R$ 9,4 milhões e contrapartida municipal de R$ 496 mil.

Entre outros benefícios, o projeto prevê nova cota de coroamento para evitar galgamentos (quando a água do rio invade a estrutura de contenção), ampliação da largura para passagem de maquinário, ajuste dos taludes, alteração no comprimento e implementação de headland. No processo, foram aplicados 40.399,49 metros cúbicos de pedras, o equivalente a 60.599,235 toneladas transportadas por 2.395 caminhões. A proposta contempla ainda a instalação de sinalização náutica e a construção de uma passarela de 150 metros sobre o molhe. 

“Essas obras são fundamentais para conter a erosão naquela área, já que as estruturas dissipam a energia das ondas e ajudam a manter um fluxo contínuo de saída do canal de drenagem DNOS em direção ao mar. Vai garantir também, aliado às estruturas que protegem a orla de Pontal do Paraná, o funcionamento do novo sistema de drenagem da região”, explica o engenheiro civil da diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), Roberto Machado Correa. O órgão é a entidade do Estado responsável pelo acompanhamento das obras.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson Cesar Bassfeld, aponta que após a conclusão da aplicação das pedras restam apenas intervenções mais pontuais para o término do projeto. “As obras estão a todo vapor, restando para conclusão apenas o acabamento do molhe, como calçamento, bancos, iluminação e sinalização náutica. Esperamos entregar para a população a tempo do aniversário do município, em 20 de dezembro”, afirma.

BENEFÍCIOS – Junto das melhorias nas áreas de contenção da erosão e drenagem, as obras têm o potencial de trazer outros benefícios ambientais para a região. A estrutura melhora, por exemplo, a dispersão da água do canal para o mar aberto, reduzindo a concentração de poluentes oriundos da drenagem urbana que atualmente se acumulam perto da costa. Além disso, com o  maior fluxo e troca de água, há melhor oxigenação, diminui episódios de eutrofização (enriquecimento excessivo de corpos d’água com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo).

As intervenções também poderão aprimorar os habitats marinhos da região. As pedras do molhe funcionam como recifes artificiais, oferecendo abrigo para diversas espécies de invertebrados e, com a fixação de algas e organismos filtradores, há incremento da base alimentar na localidade. A maior disponibilidade de alimento e refúgio atrai peixes residentes e migratórios, aumentando assim a diversidade e biomassa local, ampliando a biodiversidade costeira. 

OUTRAS OBRAS – A revitalização do molhe não é a única intervenção que está sendo executada em Pontal do Paraná. Em agosto, o Governo do Estado emitiu a Licença de Instalação que permitiu o início das obras da primeira fase da requalificação da orla do município, com a revitalização de 3,66 quilômetros de extensão entre os balneários de Monções e Canoas.

As melhorias nesta etapa inicial incluem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além do viés esportivo e de lazer, estão previstas melhorias na acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos. A execução é do Consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação, com investimento do Governo do Estado de R$ 34,5 milhões e prazo de execução de 13 meses.

A segunda fase do projeto também está em andamento. O IAT emitiu em março a Licença Prévia (LP) para o trecho de 2,77 quilômetros entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema. A proposta prevê obras de saneamento e infraestrutura, incluindo a requalificação e continuação da via beira-mar, calçadões, 13 lounges urbanos, três quiosques e três passarelas de acesso à praia.

