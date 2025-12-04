Revitalização do molhe de Pontal do Paraná deve ser concluída neste mês

Estrutura marítima localizado na desembocadura do Canal do DNOS, no balneário de Pontal do Sul, está 92% concluído

Foto: Cauê Mendes/Prefeitura de Pontal do Paraná

Intervenção importante para o Litoral paranaense, a obra de requalificação dos molhes e guia corrente do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, estão perto da conclusão. Localizado na desembocadura do Canal Artificial do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), o projeto já está 92% concluído e deverá ser entregue ainda neste ano.

A estrutura possui um papel importante no desassoreamento do canal e no benefício da navegação na região, tornando o fluxo de barcos mais seguro e melhorando o acesso de turistas a locais como a Ilha do Mel, em Paranaguá. O projeto é feito com um investimento do Governo do Estado de R$ 9,4 milhões e contrapartida municipal de R$ 496 mil.

Entre outros benefícios, o projeto prevê nova cota de coroamento para evitar galgamentos (quando a água do rio invade a estrutura de contenção), ampliação da largura para passagem de maquinário, ajuste dos taludes, alteração no comprimento e implementação de headland. No processo, foram aplicados 40.399,49 metros cúbicos de pedras, o equivalente a 60.599,235 toneladas transportadas por 2.395 caminhões. A proposta contempla ainda a instalação de sinalização náutica e a construção de uma passarela de 150 metros sobre o molhe.

“Essas obras são fundamentais para conter a erosão naquela área, já que as estruturas dissipam a energia das ondas e ajudam a manter um fluxo contínuo de saída do canal de drenagem DNOS em direção ao mar. Vai garantir também, aliado às estruturas que protegem a orla de Pontal do Paraná, o funcionamento do novo sistema de drenagem da região”, explica o engenheiro civil da diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), Roberto Machado Correa. O órgão é a entidade do Estado responsável pelo acompanhamento das obras.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson Cesar Bassfeld, aponta que após a conclusão da aplicação das pedras restam apenas intervenções mais pontuais para o término do projeto. “As obras estão a todo vapor, restando para conclusão apenas o acabamento do molhe, como calçamento, bancos, iluminação e sinalização náutica. Esperamos entregar para a população a tempo do aniversário do município, em 20 de dezembro”, afirma.

BENEFÍCIOS – Junto das melhorias nas áreas de contenção da erosão e drenagem, as obras têm o potencial de trazer outros benefícios ambientais para a região. A estrutura melhora, por exemplo, a dispersão da água do canal para o mar aberto, reduzindo a concentração de poluentes oriundos da drenagem urbana que atualmente se acumulam perto da costa. Além disso, com o maior fluxo e troca de água, há melhor oxigenação, diminui episódios de eutrofização (enriquecimento excessivo de corpos d’água com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo).

As intervenções também poderão aprimorar os habitats marinhos da região. As pedras do molhe funcionam como recifes artificiais, oferecendo abrigo para diversas espécies de invertebrados e, com a fixação de algas e organismos filtradores, há incremento da base alimentar na localidade. A maior disponibilidade de alimento e refúgio atrai peixes residentes e migratórios, aumentando assim a diversidade e biomassa local, ampliando a biodiversidade costeira.

OUTRAS OBRAS – A revitalização do molhe não é a única intervenção que está sendo executada em Pontal do Paraná. Em agosto, o Governo do Estado emitiu a Licença de Instalação que permitiu o início das obras da primeira fase da requalificação da orla do município, com a revitalização de 3,66 quilômetros de extensão entre os balneários de Monções e Canoas.

As melhorias nesta etapa inicial incluem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além do viés esportivo e de lazer, estão previstas melhorias na acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos. A execução é do Consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação, com investimento do Governo do Estado de R$ 34,5 milhões e prazo de execução de 13 meses.

A segunda fase do projeto também está em andamento. O IAT emitiu em março a Licença Prévia (LP) para o trecho de 2,77 quilômetros entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema. A proposta prevê obras de saneamento e infraestrutura, incluindo a requalificação e continuação da via beira-mar, calçadões, 13 lounges urbanos, três quiosques e três passarelas de acesso à praia.