Roda de caminhão atinge ônibus e mata passageiro na BR-376

Foto: PRF

A roda de um caminhão tipo frigorífico soltou e atingiu passageiros de um ônibus que viajava no sentido contrário, na BR-376. Um homem morreu e outros dois passageiros tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 2h deste sábado (19), no km 625,7, próximo ao posto Tio Zico, em São José dos Pinhais.

O ônibus da Viação Penha saiu de Porto Alegre (RS), às 2h, com destino a São Paulo. O caminhão trafegava no sentido sul. O rodado do caminhão atingiu o para-brisa do segundo andar do ônibus, onde os passageiros viajavam.

Um outro homem e uma mulher, que tiveram ferimentos leves, foram encaminhadas para o Hospital do Trabalhador e Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

Fontes: G1 e Portal Estradas