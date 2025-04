Romanelli destaca gestão de Edson Vasconcelos na Fiep

Edson Vasconcelos | foto: Ascom Fiep

Durante o lançamento da 19ª edição da Agenda Legislativa, realizado nesta terça-feira (15) na Fiep, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou a gestão de Edson Vasconcelos à frente da Federação das Indústrias do Paraná. “Edson Vasconcelos está liderando um processo de renovação na forma de gestão da Fiep, ampliando o debate e a discussão de projetos estruturantes no Paraná, especialmente nas áreas de infraestrutura e logística”, afirmou.

“A indústria no Paraná está se diversificando rapidamente. Além da produção de máquinas, equipamentos, automóveis, peças e artefatos, hoje temos a maior indústria de alimentos do país. Cada região do estado descobriu seu potencial: a indústria do vestuário, moveleira, construção civil, entre outras”, destacou Romanelli.

Segundo o deputado, o atual presidente da Fiep formatou a política industrial do Estado, o que se reflete no crescimento do PIB entre 2018 e 2024. “Foi um crescimento nominal de 63% em seis anos — de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024. Um salto de R$ 278 bilhões no período”, apontou.

Cadeias produtivas

Romanelli ressaltou ainda que o Governo do Estado tem contribuído significativamente para o crescimento da economia e dos diversos setores produtivos, promovendo aumento de renda aos trabalhadores. “O Paraná, sob a liderança do governador Ratinho Junior, tem criado um ambiente favorável aos negócios, que garante segurança jurídica, incentiva a inovação, o desenvolvimento tecnológico e apoia as cadeias produtivas”, afirmou.

Um dos temas que deve ser debatido nos próximos meses entre a Assembleia Legislativa e entidades como a Fiep e a Faep, segundo Romanelli, é a substituição tributária. “Em algum momento, antes de 2027, temos que discutir o modelo de substituição tributária criado em 2011. É um tema que preocupa, que é importante e precisa ser debatido com profundidade. Na minha avaliação, é um assunto relevante para o setor produtivo”, defendeu.

Para o deputado, é fundamental que o Legislativo mantenha uma interação permanente com o setor produtivo e a sociedade civil organizada. “O diálogo é essencial, mesmo quando há divergências. O importante é buscar sempre a construção de convergências. Acredito que, ao longo dos anos, esse debate tem sido fundamental para o desenvolvimento do Paraná”, afirmou.

“Cumprimento o presidente Edson Vasconcelos pela iniciativa de proporcionar esse momento de discussão e debate sobre os temas que interessam à indústria no parlamento”, completou Romanelli.

Projetos

A Agenda Legislativa da Fiep apresenta o posicionamento da entidade sobre 23 projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que impactam o setor industrial nas áreas de meio ambiente, infraestrutura, sistema tributário, legislação trabalhista, inovação e infraestrutura social. Outros projetos são de interesse setorial, ligados às áreas de telecomunicações, bebidas, alimentos e energia elétrica.

“A Agenda Legislativa abre um espaço para o diálogo técnico e fortalece a aproximação que a Fiep vem construindo com toda a Assembleia, promovendo um debate franco, agradável e produtivo para o Paraná”, disse Edson Vasconcelos. “A democracia é um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, e o contraditório faz parte dela. Por isso, é fundamental termos esse diálogo”, acrescentou.

Na ocasião, a Fiep também apresentou aos deputados uma prévia do Observatório dos Pedágios. A ferramenta será lançada oficialmente em breve, com o objetivo de auxiliar o setor produtivo e a sociedade paranaenses no monitoramento das obras previstas nos novos contratos de concessão de rodovias.