Eleições 2026: Requião Filho comemora mais uma pesquisa para governador

Deputado no plenário da Assembleia Legislativa | foto: Orando Kissner / Alep

O deputado estadual Requião Filho comemora mais resultado de pesquisa de intenção de voto para governador do Paraná em 2016. Desta vez, é da Neokemp Pesquisas, divulgada pela Gazeta do Povo nesta sexta-feira (13). O deputado aparece novamente em segundo lugar em duas das três simulações.

“As pessoas estão cansadas de extremos”, diz o deputado. “O povo paranaense quer ouvir falar de projetos de futuro e de melhoria de vida, não do mesmo papo de ‘esquerda e direita’ que não acaba nunca. Somos a única opção real contra o favoritismo de sempre e os projetos de poder já conhecidos por todos, ou seja, uma Política de Estado viável e com sentido para o povo do Paraná”, diz Requião Filho.

A pesquisa

Cenário 1

Sergio Moro lidera com 37,2%; seguido do deputado estadual Requião Filho (PDT) com 13,2%; do ex-prefeito de Curitiba e secretário de Estado Rafael Greca (PSD) com 10,5%; e do deputado estadual Alexandre Curi (PSD) com 10,1%. Os que responderam ‘Não Sabe’ são 16% e ‘Branco ou Nulo’ 13,1%.

Cenário 2

Com a mesma pergunta, mas com nomes diferentes, o cenário se repete: Sergio Moro na liderança com 42,5% das intenções de voto; seguido de Alexandre Curi com 12%; do ex-prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP) com 6,2%; e do secretário de Estado Guto Silva (PSD) com 3,1%. Os entrevistados que optaram pela opção ‘Não Sabe’ foram 20,4% e ‘Branco ou Nulo’ 15,8%.

Cenário 3

Na terceira simulação, com a mesma pergunta, porém com nomes diferentes, o senador segue na frente em uma possível disputa pelo Palácio do Iguaçu: Sergio Moro com 40,7%; seguido de Requião Filho com 14,1%; do ex-senador Álvaro Dias (Podemos) com 12,8%; do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional Ênio Verri (PT) com 3,7%; e do vice-governador do Paraná Darci Piana (PSD) com 3,6%. ‘Não sabe’ representa 13% e ‘Branco ou Nulo’ 12,2%.

Sobre a pesquisa – Foram entrevistadas 1.008 pessoas, em 63 municípios do Paraná. O período de coleta das entrevistas aconteceu entre os dias 10 e 12 de junho de 2025, com nível de confiança estimado em 95%.

Sobre Requião Filho – Atualmente em seu terceiro mandato como deputado estadual, o parlamentar compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Tem construído uma trajetória de oposição ao governo Ratinho Junior, sem amarras com os grupos tradicionais do poder. Com propostas voltadas para o desenvolvimento regional, proteção de serviços públicos, redução de impostos e geração de empregos, ele segue sendo o nome mais competitivo fora dos extremos ideológicos para a disputa de 2026.