Rosa Armorial comemora 15 anos com “O Baile” na Ilha dos Valadares

Apresentação gratuita na Associação Mandicuera revisita grandes sucessos em uma nova roupagem, remetendo à sonoridade de um baile

Fotos: Márcia Kohatsu

O grupo Rosa Armorial se apresenta neste domingo (22), às 19h, na Associação de Cultura Popular Mandicuera, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. O espetáculo “O Baile” celebra 15 anos de trajetória.

A entrada é gratuita e pode ser retirada pelo link Rosa Armorial 15 anos. Ingresso solidário (opcional) de 1 kg de alimento não perecível.

No palco, os seis integrantes do grupo – Carla Zago (violino), Marcela Zanette (flautas transversais), Du Gomide (viola e shynts), Bruna Buschle (Baixo acústico e elétrico), Gabriela Bruel (percussão) e Denis Mariano (bateria), e ainda a participação especial das irmãs de Luma e Malu Zanette Domingues.

O show revisita um repertório que marcou a jornada musical do Rosa Armorial, reinterpretando seus grandes sucessos em uma nova roupagem, remetendo à sonoridade de um baile, onde a principal característica é a irresistível vontade de deixar o corpo embalar e movimentar-se movido pela música.

Repleto de ritmos brasileiros e totalmente dançante, o repertório revela uma sonoridade inovadora se considerado no contexto da criação armorial pois é fruto de quinze anos de intenso convívio e pesquisa musical.

Com uma sonoridade paradoxal, o show combina elementos urbanos e tecnológicos com as matrizes rítmicas da música brasileira, além de integrar o instrumental erudito ao popular, o acústico ao eletrônico, criando uma experiência única que reflete a essência e a evolução do grupo ao longo desses anos.

Rosa Armorial

O Rosa Armorial, grupo de música instrumental brasileira, produz espetáculos e composições musicais inspirados pelo Movimento Armorial, criado em 1970 por Ariano Suassuna visando valorizar as manifestações culturais populares brasileiras.

Este Projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Repertório do show:

1. Deodora (Eduardo Gramani)

2. Siriemas Ancestrais (Du Gomide)

3. Folia (Du Gomide)

4. Facheiro Azul (Bruna Buschle)

5. Forró da Gota (Hermeto Pascoal)

6. São Jorge (Hermeto Pascoal)

7. Maracatum (Marcela Zanette)

8. Forrozim (Marcela Zanette)

9. Ponteado Nordestino (Guerra-Peixe)

10. Lancinante (Antonio Madureira)

11. Toada e Dobrado (Antonio Madureira)

12. Caboclinho Tui Tui (Bruna Buschle)

13. Segure-se Marcela (Du Gomide, Bruna Buschle, Denis Mariano)

14. Forró pro Dene (Marcela)

Bis: 4 cantos

O Baile – show comemorativo de 15 anos do grupo Rosa Armorial

A Associação Mandicuera fica na Rua Crispim do Nascimento, Ilha dos Valadares)

Classificação etária: Livre

Duração 65 minutos