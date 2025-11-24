Roteiro do Litoral ao interior do Paraná é destaque na COP30

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, o Paraná foi divulgado por meio de um catálogo elaborado especialmente para o evento

O turismo paranaense foi destaque no Norte do Brasil e perante o público internacional que participou da COP30, um dos maiores encontros climáticos do mundo, em Belém (PA). Durante a programação, que começou no dia 10 e foi até 21 deste mês, o Paraná foi divulgado por meio de um catálogo de experiências elaborado especialmente para o evento.

No guia Conheça o Brasil – Edição COP30 estão disponíveis mais de 100 experiências ao redor do País cuidadosamente selecionadas, sendo duas delas no Paraná: “Entre Indígenas e Caiçaras” e “Caminhos do Iguaçu”. O material foi elaborado pelo Ministério do Turismo em parceria com secretarias estaduais e órgãos municipais do setor, tendo como foco da curadoria roteiros turísticos inovadores e sustentáveis.

Juntas, as experiências turísticas paranaenses passam por 28 municípios, de Guaraqueçaba (Litoral), até Foz do Iguaçu (Oeste). Durante a COP30, o material é divulgado em espaços do evento e por meio de InfoZones ao redor da capital do Pará, onde estão reunidos turistas, autoridades e delegações de diversos países.

Entre Indígenas e Caiçaras

O roteiro fica em dois territórios distintos, no Litoral e região Central do Paraná, passando por atividades em meio a Mata Atlântica preservada, até sítios arqueológicos, comunidades tradicionais e roteiros de turismo de base comunitária.

Fazem parte do itinerário 11 municípios: Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, todas no Litoral. Além de Turvo, Pitanga, Manoel Ribas e Roncador, no interior do Estado.

A experiência convida os visitantes a um mergulho sensorial por meio da gastronomia, ancestralidade e identidade dos territórios paranaenses. Entre os locais de destaque estão: o Parque Estadual Pico Marumbi; Vale do Gigante; Fandango da Ilha do Cardoso; Rota de Cicloturismo do Litoral, Estrada da Graciosa; entre outros.

Caminhos do Iguaçu

É uma trilha de longo curso que se conecta a outras quatro próximas: Rota dos Pioneiros, Rota da Fé, Caminho Coluna Prestes e Caminho do Peabiru. Juntas, essas trilhas interligam 17 municípios da região Oeste do Paraná.

Fazem parte do itinerário: Terra Roxa, Guaíra, Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Missal, Itaipulândia, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

O roteiro é uma oportunidade de entrar em contato com a cultura, história e atrativos dos locais, entre eles, o Lago de Itaipu; Parque Nacional de Ilha Grande; e o Parque Nacional do Iguaçu – onde estão as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Foz do Iguaçu também está presente no catálogo com a Experiência no Território Apepu.

Conheça o guia completo

“O Paraná já é reconhecido como o Estado mais sustentável do País. O turismo tem papel nesse título, como as Unidades de Conservação, por exemplo, que mostram aos turistas a importância dessa preservação. A divulgação em nível nacional e internacional vai trazer cada vez mais visitantes aos nossos territórios”, afirma Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo

“São diversos os atrativos estaduais que priorizam a sustentabilidade e preservação da natureza, além de passeios especiais que mostram a exuberância da fauna e flora. O Paraná é o único Estado no Brasil que possui dois Patrimônios Naturais Mundiais: o Parque Nacional do Iguaçu e a Grande Reserva da Mata Atlântica, que todos os anos atraem milhares de turistas”, destaca Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR).

O protagonismo inédito do turismo na COP30 consolida o Brasil como referência global em soluções que unem preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Segundo o Ministério do Turismo, a agenda representa um avanço fundamental na construção de um futuro mais verde, inclusivo e próspero — para o Brasil e para o mundo.

“A inclusão do turismo na agenda central da COP30 demonstra o papel fundamental do setor na resposta global ao clima. O Brasil assume hoje uma liderança importante ao mostrar como a atividade pode proteger o planeta e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento das comunidades”, destacou o diretor do Regional do Escritório da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a realização da COP30 em Belém (PA) foi um grande acerto. “Belém está pronta para receber turistas durante e após a COP30, consolidando-se como um destino internacional. O turismo é uma das grandes soluções para tudo o que estamos debatendo aqui na conferência: economia verde, bioeconomia e geração de emprego e renda para quem mais precisa”, finalizou.