Observatório do Turismo aponta crescimento de 13,4% nos desembarques em Foz do Iguaçu em 2026

Projeção é realizada pelo Observatório Nacional de Turismo Sustentável, iniciativa do Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional e Ministério do Turismo

Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu | foto: Tarobá Terminais Rodoviários

Uma estimativa elaborada pelo Observatório Nacional de Turismo Sustentável, iniciativa do Itaipu Parquetec e da Itaipu Binacional em parceria com o Ministério do Turismo, aponta um cenário de crescimento no fluxo de passageiros com desembarque em Foz do Iguaçu em 2026.

Outros informações constam da plataforma. O Observatório realiza, de forma contínua, pesquisas sobre a demanda turística em Foz do Iguaçu, acompanhando o fluxo de visitantes e atualizando o perfil de quem escolhe o destino.

Os estudos auxiliam a orientar ações e decisões do setor com base em informações recentes e confiáveis. Os relatórios podem ser acessados em: https://www.itaipuparquetec.org.br/relatoriosepublicacoes/.

Quase 1,8 milhão

Em relação aos desembarques em Foz, o estudo indica um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior, com previsão de aproximadamente 1.798.000 chegadas somando os modais aéreo e rodoviário.

Gráfico 1: Total de desembarques – Foz do Iguaçu/PR (2022 – 2026)

A projeção tem como base as séries temporais de desembarques divulgadas pela Secretaria Municipal de Turismo, considerando dados do terminal aeroportuário e rodoviário entre janeiro de 2022 e outubro de 2025. Embora a série histórica tenha início em 2019, o recorte a partir de 2022 foi adotado para reduzir os efeitos estatísticos provocados pela pandemia de covid-19.

Para chegar às projeções, o estudo utilizou uma metodologia estatística que analisa o histórico de desembarques registrados nos últimos anos. Os dados anteriores foram observados para identificar como o fluxo de passageiros costuma se comportar ao longo do tempo, incluindo períodos de maior e menor movimento. A partir desses padrões, foi possível estimar o volume de chegadas para os próximos anos. As projeções foram feitas com um nível de confiança de 95%, o que indica que os resultados apresentam alto grau de segurança, mesmo considerando variações naturais ao longo do período analisado.

Os resultados indicam que os desembarques aéreos devem seguir predominando em relação aos rodoviários, com tendência de aumento na participação percentual. A projeção aponta que o modal aéreo pode passar de 70% para 73% dos desembarques, alcançando cerca de 1.320.000 passageiros recebidos pelo aeroporto em 2026. Do ponto de vista turístico, esse cenário pode ser ainda mais favorável, considerando a ampliação e homologação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que possibilita pousos e decolagens e aeronaves de maior porte e amplia o potencial de crescimento da movimentação aérea no município.

Já os desembarques rodoviários também apresentam expectativa de crescimento em relação a 2025, com estimativa de aproximadamente 480 mil passageiros chegando ao município por esse modal.

“O crescimento de quase 1,8 milhão de chegadas é o reflexo direto dos investimentos que a Itaipu e o governo do Brasil vêm realizando na infraestrutura da nossa região. Quando investimos na ampliação do aeroporto, na melhoria dos acessos rodoviários e no fortalecimento do turismo sustentável, estamos preparando o terreno para esse salto que a cidade agora projeta”, avaliou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

Gráfico 2: Desembarques por modal – Foz do Iguaçu/PR (2024 – 2026)

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, os resultados da pesquisa reforçam o papel estratégico da informação qualificada para o desenvolvimento do setor. Segundo Yuri, acompanhar de forma contínua o comportamento do fluxo turístico permite antecipar cenários e planejar ações com mais responsabilidade e eficiência. “Quando trabalhamos com dados consistentes e análises técnicas, ampliamos a capacidade de tomar decisões mais assertivas, que fortalecem o turismo e contribuem para um crescimento sustentável de Foz”, afirma o diretor.