Problemas com caixa de gordura e ligação da água da chuva nas redes coletoras estão entre as principais anormalidades nos imóveis

Fotos: Sanepar/Divulgação

No trabalho intensificado de inspeção e vistorias no sistema de esgotamento sanitário, iniciado em janeiro deste ano em Pontal do Paraná, a Sanepar identificou que 832 imóveis dos 1.991 visitados apresentam algum tipo de irregularidade. Esses imóveis receberam notificação e terão prazo para regularizar as suas instalações internas até a rede coletora de esgoto.

Dentre as principais irregularidades encontradas está a falta ou a instalação inadequada da caixa de gordura em 483 dos imóveis. A gordura é uma das principais causas de obstrução das tubulações, provocando entupimentos, vazamentos, refluxo do esgoto para dentro dos imóveis e extravasamento em vias públicas. Outra situação bastante preocupante foi a de que 236 imóveis canalizam a água da chuva na rede coletora de esgoto. Isso compromete o sistema de coleta, transporte e a eficiência do tratamento.

Nas vistorias, foi constatado ainda que 48 imóveis não foram ligados ao sistema de coleta e tratamento do esgoto, mesmo tendo a rede e os dispositivos disponíveis para a interligação. E mais de 20 domicílios lançam parte do seu esgoto em outras tubulações ou corpos receptores.

O diretor de Operações da Sanepar, Sérgio Wippel, diz que todo esse trabalho e esforço têm por finalidade a melhoria da eficiência operacional e a redução dos impactos causados, principalmente em dias de chuva, nos sistemas de drenagem e na operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento do esgoto. “O sistema operando adequadamente traz benefícios para todos. Para a Sanepar, que consegue coletar, transportar e tratar o esgoto com tranquilidade, para a cidade, que tem reduzidos os riscos de contaminação ambiental, e para a comunidade, que terá seu esgoto afastado, tratado e sem perigo de refluxos ou extravasamentos”, destaca Wippel.

Galerias

Outra ação ambiental executada foi a do telediagnóstico nas galerias de águas pluviais nos balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Canoas, Ipanema e Shangri-lá, feita pela Sanepar em apoio aos municípios litorâneos. Com equipamentos de filmagem, as equipes da Companhia percorreram cerca de 10 quilômetros das galerias que coletam a água da chuva, chamadas de galerias de águas pluviais, onde foram identificados pontos obstruídos, com assoreamento ou sem caimento, fissuras e infiltrações e locais com caixas sem ligações adequadas.

Nos trechos assoreados, com areia ou com obstrução de passagem, teve outra ação da Sanepar. As equipes, utilizando caminhões hidrojateadores, fizeram a desobstrução para que o fluxo da água voltasse à normalidade e evitasse a possibilidade de mais alagamentos. Os trechos identificados com fissuras, infiltrações ou outros problemas foram apontados para ações das equipes das prefeituras municipais.