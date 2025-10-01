Saúde de Guaratuba organiza mais um grupo “Parar de Fumar”

Os interessados devem se inscrever às 14h desta sexta-feira (3), na UBS Cohapar

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba e a UBS/Cohapar organizam mais um grupo “Parar de Fumar”. Ele começa nesta sexta-feira (3), a partir das 14h na UBS Cohapar (Av. Mal. Deodoro, 347).

O grupo Parar de Fumar já atendeu cerca de 160 pessoas interessadas em tratamento para o tabagismo. A inscrição é feita no primeiro dia do curso, a partir das 14 h. Podem participar moradores de toda a cidade.

Os encontros, são todas as sextas-feiras nas quatro primeiras semanas e e depois uma vez ao mês, até totalizar 90 dias.

As responsáveis pelo grupo são Marília Vieira Bonsfield, médica da Saúde da Família da UBS/Cohapar, e a farmacêutica Edilene Vieira Pereira, da Farmácia Central da Prefeitura. Segundo Edilene ” a maioria que faz o seguimento completo do Grupo (90 dias) para realmente de fumar”.