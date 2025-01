Segundo show em Pontal do Paraná tem o sertanejo Loubet

Foto: Clóvis Santos – @clovisfotolink

Ritmo mais presente na playlist do Verão Maior Paraná, o sertanejo fez sua estreia nos palcos na temporada do Litoral neste sábado (11). O cantor Loubet levou 19 mil pessoas à arena montada no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, para cantar junto seus sucessos, que viralizaram nas redes sociais e têm milhões de visualizações no YouTube, como “Muié Braba” e “Made in Roça”. A estimativa de púbico é do Governo do Estado.

Nascido em Bela Vista, no interior do Mato Grosso do Sul, Loubet começou a carreira no Paraná, fazendo seu primeiro show na cidade de Colorado, no Norte do Estado. O artista também viveu por dois anos no Estado e gravou em Curitiba, em 2023, o DVD comemorativo pelos seus 10 anos de estrada.

Apesar da extensa relação com o Paraná, é a primeira vez que o músico se apresenta no Litoral, dizendo estar feliz por fazer parte da programação do Verão Maior. “Eu tenho uma eterna gratidão pelo Paraná, que foi muito importante desde o início da minha carreira, toquei muitas vezes no Estado, mas a primeira vez aqui no Litoral. Espero que o público tenha aproveitado bastante”, disse.

“É um estado que eu gosto, que eu considero minha segunda casa e onde tenho vários amigos. Tenho muita gratidão pelo Paraná, que abraçou minha carreira desde o início”, salientou o cantor. “E um evento como este é bacana demais, ainda mais numa época como esta. É começo de ano, momento em que as pessoas esperam um ano bem mais feliz, um ano diferente, de prosperidade e felicidade. E quando o governo realiza um evento como este traz alegria para a galera”.

Moradora de Curitiba, a microempresária Paula Moser tem casa no balneário Marissol e aproveita a proximidade da Arena Verão Maior para não perder um show. “Eu já chego bem cedo para garantir um lugar bem em frente ao palco, para ver o show de perto e ainda pegar uma lembrancinha do artista. Sempre levo para casa uma baqueta do baterista, uma palheta do guitarrista”, contou.

“Os shows têm sido muito bons. A gente não tem visto briga, é tudo bem organizado, bem limpinho, com uma estrutura bem bacana. E ainda está movimentando bastante o balneário, trouxe bastante gente, o comércio cresceu bastante, está trazendo bastante empreendimentos”, afirmou.

O militar da reserva Luiz Nerez de Carvalho mora em Pontal do Paraná há quatro anos e também aprova a iniciativa do Governo do Estado para promover o turismo no Litoral. “É um evento que anima o povo, e o pessoal precisa disso. Principalmente os turistas, que trazem recursos para cá e movimentam o comércio em geral”, disse. “E a estrutura aqui é chique demais, chique no último”.

O motorista de aplicativo Edson da Costa levou a família para passar o fim de semana na praia e resolveram aproveitar a música. “Fiquei sabendo hoje do show, mas já vim cedo para pegar um lugarzinho bom. Minha família toda está aqui para curtir o show”, contou.

Domingo em Matinhos

O primeiro fim de semana da programação musical do Verão Maior Paraná segue ainda neste domingo (12), com a dupla Matheus & Kauan prometendo animar o público de Matinhos, a partir das 17h.

Próximo final de semana

Na próxima semana, quem agita os palcos é a dupla Guilherme & Santiago, que toca na sexta-feira (17), em Pontal do Paraná, e no sábado (18), em Matinhos. O sertanejo Gustavo Mioto toca na sexta, em Matinhos, e a banda Sambô se apresenta no sábado, em Pontal do Paraná. Os próximos fins de semana ainda vão reunir Sorriso Maroto, Titãs, Luan Santana, Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius e muito mais.

Programação:

Neste domingo

12 de janeiro, às 17h

Matinhos: Matheus & Kauan

Próximo final de semana

17 de janeiro (sexta-feira), às 22h

Matinhos: Gustavo Mioto

Pontal do Paraná: Guilherme & Santiago

18 de janeiro (sábado), às 22h

Matinhos: Guilherme & Santiago

Pontal do Paraná: Sambô