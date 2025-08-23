Marinha alerta para ventos de 65 km/h neste sábado e domingo

A Marinha divulgou aviso de mau tempo no litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

De acordo como o comunicado, a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre as cidades de Laguna (SC) e São Sebastião (SP).

Podem ocorrer ventos, de direção sudoeste a sudeste, e intensidade de até de até 65 km/h (35 nós), entre o meio-dia deste sábado (23) e o meio-dia de domingo (24).

SP e RJ

Mais ao norte, na faixa litorânea entre as cidades de Ubatuba (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), podem ocorrer ventos de até 60 km/h (33 nós), entre madrugada (3h) e a tarde (18h) de domingo.