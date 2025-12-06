Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Portos do Paraná começa nesta segunda-feira

Colaboradores da Autoridade Portuária poderão participar de palestras, serviços de saúde e sorteio de brindes

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2025 da Portos do Paraná começa nesta segunda-feira (08), com programação até o próximo dia 12 de dezembro. O evento será realizado no Palácio Taguaré e é aberto a todos os colaboradores. Além de palestras sobre segurança no trabalho e desenvolvimento pessoal, serão oferecidos diversos atendimentos à saúde, experiências interativas e sorteio de mais de 400 brindes.

O evento é organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) da Portos do Paraná – gestão 2025/2026. Segundo a presidente da CIPA, a agente portuária Ana Paula Vitalino, o evento promove uma cultura de prevenção e conscientização de riscos no ambiente de trabalho. “A iniciativa também fortalece a comunicação eficaz entre os colaboradores, contribuindo para um ambiente mais seguro e saudável”, afirmou Ana.

A novidade deste ano é que o evento será exclusivo para os colaboradores da Portos do Paraná. “Por muito tempo nós realizávamos a SIPAT em parceria com várias empresas, mas o deslocamento dos portuários se tornava inviável. Desta vez, queremos alcançar o máximo de colaboradores da Portos do Paraná possível”, enfatizou.

Entre os serviços oferecidos na semana estão testes de visão e glicemia, aferição de pressão arterial, primeiros socorros na prática, quick massage e lavagem profissional de óculos de grau ou de EPI (Equipamento de Proteção Individual). As experiências interativas serão um simulador de embriaguez e outro de realidade virtual.

Durante toda a semana, haverá sorteios de diversos prêmios, como produtos de beleza, garrafas, bicicletas, airfryers, micro-ondas e televisão.

Confira a programação das palestras no Auditório Emir Roth:

Segunda-feira (8)

Das 13h30 às 16h30 – direção defensiva;

Palestrante – engenheiro especialista em trânsito Celso Alves Mariano

Terça-feira (9)

Das 13h30 às 16h30 – empatia: construindo equipes colaborativas;

Palestrante – advogada e empresária Flávia Moreira

Quarta-feira (10)

Das 13h30 às 16h30 – qualidade de vida;

Palestrante – advogada e empresária Nicoly Paiffer

Quinta-feira (11)

Das 13h30 às 16h30 – 7 Cs de um profissional de sucesso;

Palestrante – advogado e empresário Marco Dups

Sexta-feira (12)

Das 13h30 às 16h30 – motivação: a mágica do sucesso;

Palestrante – Mágico e ilusionista Jetam Eventos

Fonte: GCom Portos do Paraná