Seminário na UFPR Litoral discute o lazer e as questões socioambientais

Já estão abertas as inscrições para oficinas sobre lazer de crianças e adultos, bem como as submissões de trabalhos acadêmicos

O lazer e como ele se relaciona com as questões socioambientais dos territórios serão o tema do 14º Seminário de Estudos do Lazer, que tem entre seus organizadores o Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e será realizado de 23 a 25 de outubro, em Matinhos.

Iniciativa do Grupo de Estudos do Lazer (Gel), do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá (UEM), o seminário ocorrerá pela primeira vez no litoral do Paraná.

Já estão abertas as inscrições, gratuitas, para palestras e mesas temáticas, além das 14 oficinas teórico-práticas. As oficinas tratam de assuntos que envolvem discussões acadêmicas e tendências de lazer para crianças e adultos. As vagas são limitadas e a programação depende das condições climáticas.

Alguns exemplos são: ideias de atividades recreativas para crianças; iniciação em canoagem; educação ambiental por meio do montanhismo; jogos modernos de tabuleiro; lazer com contemplação da Mata Atlântica; e novas tendências em ginástica laboral.

Apresentação de trabalhos acadêmicos

O prazo para submissão de trabalhos está aberto até 21 de setembro, com taxa de inscrição (R$ 35,00).

As sessões temáticas são as seguintes: 1 – O ensino/educação para e pelo lazer e temáticas afins; 2 – Políticas/gestão para o lazer e temáticas afins;3 – Práticas culturais no tempo livre; 4 – Formação e atuação profissional em lazer/recreação; e 5 – Múltiplas abordagens sobre temas afeitos ao lazer.



14º Seminário de Estudos do Lazer, na UFPR Litoral

Quando: 23 a 25/10

Onde: UFPR Litoral (R. Jaguariaíva, 512. Balneário Caiobá, Matinhos/PR)

Inscrições abertas para submissão de trabalhos e para participar da programação. Consulte a programação no site do evento

Para mais informações, encaminhe sua dúvida para [email protected] ou pelo número de WhatsApp (41) 98406-8343, da direção do Setor Litoral da UFPR