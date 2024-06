Senac promove cursos gratuitos de formação no turismo para Guaratuba

Senac promove cursos gratuitos de formação no turismo para Guaratuba

Foto: Divulgação Senac

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) promove neste mês de julho, dois cursos gratuitos em Guaratuba para qualificação profissional no turismo. As inscrições são pela internet. O primeiro curso – Qualidade na recepção e condução de visitantes, entre os dias 8 e 12 – já tem local definido, o Hotel Villa Real.

Para participar, os requisitos variam entre as idades de 16 ou 18 anos e formação escolar do 5º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio completo.

Mais informações sobre os cursos pelo telefone/WhatsApp (41) 3452-8050.

Qualidade na recepção e condução de visitantes

Conteúdo:

Apresentação pessoal: postura e comunicabilidade.

Recepção, orientação e condução aos visitantes com qualidade.

Pontos turísticos da cidade e arredores.

Programações culturais, gastronômicas e de compras.

Informações históricas e geográficas.

Segurança durante a realização da condução: cuidados e riscos.

15 vagas gratuitas disponíveis

Requisitos: 18 anos e Ensino Fundamental completo

Carga horária 15h

Data: 8/7 a 12/7

Local: Hotel Villa Real (Av. Atlântica, 400 – Centro – Guaratuba)

Horário: 9h às 12h

Dias: seg ter qua qui sex

Inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202400116

Senha para gratuidade: senac2024

Organização e planejamento do receptivo turístico

Conteúdo:

Hospitalidade: receptivo e processo de desenvolvimento turístico.

Características do turismo e do receptivo nos destinos.

Infraestruturas de apoio e suporte ao turismo

Inter-relação entre os agentes públicos e privados para a oferta de produtos turísticos.

Atrativos e demanda turística local e regional: levantamento de dados.

Novos produtos: elaboração e estudo de viabilidade.

24 vagas gratuitas disponíveis

Requisitos: 18 anos e Ensino Médio completo

Carga horária 40h

22/7 a 13/8

Horário: 9h às 12h

Dias: seg ter qua qui

Inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202400117

Palavra chave para gratuidade: SETU