Mauricio Lense anuncia combate às invasões e regularização do Castel Novo

Na quarta-feira (26), o prefeito Mauricio Lense esteve acompanhado pela secretária do Meio Ambiente, Débora Groger, em uma área de compensação ambiental no bairro Castel Novo. Segundo a prefeitura, “o local é essencial para garantir a regularização fundiária das famílias que realmente necessitam, mas vem enfrentando ameaças de invasões ilegais”.

Em vídeo gravado ao lado da secretária do Meio Ambiente, Lense adiantou: “O Castel Novo está sendo liberado e para ser liberado tem que ter uma área de compensação ambiental. Então essa área não pode mexer”. O bairro foi implantado na década de 1990, mas tem grande parte dos lotes irregulares.

Vídeo: Prefeitura de Guaratuba

De acordo com o prefeito, afirmou que máfias especializadas em invasões tentaram ocupar ilegalmente a área, comprometendo o processo de regularização dos terrenos das famílias que aguardam há anos por essa solução.

A prefeitura informa que, em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), a Polícia Ambiental – Força Verde e o Governo do Estado, vem adotando medidas firmes para proteger o local e combater as invasões. Segundo Lense, invasão agora é caso de polícia, e quem tentar ocupar ilegalmente a área será responsabilizado. “Estamos trabalhando em uma operação integrada para proteger esses locais e garantir que as famílias tenham seus terrenos regularizados. Não vamos permitir que interesses econômicos escusos prejudiquem quem mais precisa”, destacou.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça que a preservação das áreas de compensação ambiental é imprescindível não apenas para atender às exigências legais, mas também para assegurar o equilíbrio ambiental e a justiça social na região.