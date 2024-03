Sindicato dos Artistas defende descentralização de recursos culturais para o Litoral

Foto: Brasil Cultura

Na terça-feira (12), o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Paraná (Sated/PR) realizou uma assembleia geral extraordinária em Paranaguá, como “primeiro passo em direção à descentralização das políticas culturais no estado”, informa a direção.

De acordo com o sindicato, o encontro marcou o início de uma série de ações planejadas para garantir que o sindicato represente não apenas os trabalhadores das artes cênicas e do audiovisual em Curitiba, mas também da costa paranaense. Adriano Esturilho, presidente do Sated-PR, afirmou ter compromisso com a descentralização dos recursos e políticas públicas de cultura. Ele destacou a atual concentração e favorecimento para Curitiba, ressaltando a importância de estender essas iniciativas para regiões como o Litoral.

Esturilho também mencionou exemplos de ações do Sated/PR nesse sentido, como a facilitação na emissão de registro profissional (DRT) em todo o estado, um passo crucial no combate à informalidade no setor cultural. Durante a assembleia, os presentes, representantes da comunidade artística e cultural, votaram a favor de mais uma reunião do Sated/PR no Litoral.

Uma comissão local, formada entre os participantes, ficou encarregada de organizar os próximos passos para estabelecer uma representação regional do sindicato: Breno Oberdan, Gilvan Santo Amaro, Márcio Branco e Willian Martins. Essa nova estrutura contará com a participação de artistas e técnicos locais, trabalhando em conjunto com a diretoria sindical para fortalecer as pautas culturais na região, além de reivindicar melhores condições de trabalho.

O acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo e a articulação com os conselhos municipais de cultura surgiram como algumas das primeiras pautas a serem abordadas.

No próximo mês, o Sated/PR planeja realizar uma segunda reunião, com a possibilidade de participação online, visando envolver trabalhadores de outras cidades litorâneas no processo.

(fonte: Brasil Cultura)

O que é o Sated-PR?

​O Sated-PR representa paranaenses que trabalham como artistas e técnicos de 5 áreas: circo, dança, teatro, ópera e audiovisual.

​A sigla significa Sindicato de Artistas e Técnica em Espetáculos de Diversões do Estado do Paraná.

Sua função é a de atuar ativamente na mediação do diálogo entre nossa categoria (Artística/Técnica) e o poder público (municipal, estadual e federal), e ainda a sociedade civil em geral (como por exemplo em fiscalizações trabalhistas).

(fonte: Sated-PR)