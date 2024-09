VALDECIR NUNES CARVALHO ME, CNPJ nº 06.976.933/0001-03, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada para atividade de: lavadores de veículos automotores, exceto de passeio e veículos de pequeno porte, no endereço Avenida José da Costa Leite, 1800, Vila do Povo, Paranaguá-PR.