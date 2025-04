Tarifa Zero já impacta mais de 4,6 milhões de paranaenses, diz Romanelli

Deputado Romanelli, no plenário da Assembleia | foto: Valdir Amaral/Alep

Nesta semana, a cidade de Pato Branco, no Sudoeste do estado e com uma população de 85 mil habitantes, manifestou interesse em adotar a tarifa zero no transporte coletivo aos domingos e feriados. Será a 20ª cidade paranaense a implantar, total ou parcialmente, a gratuitidade no sistema de transporte urbano. No país, a tarifa zero cresceu, chega a 145 cidades e impacta 5,4 milhões de pessoas, apontou nesta terça-feira (8) o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) sobre o estudo da Associação Nacional das Empresas do Transporte Urbano (NTU) divulgado agora em março.

“É uma realidade que deve avançar nos próximos anos nos médios municípios e depois nas grandes cidades. Apesar que Curitiba e Cascavel já implantaram a tarifa zero de forma parcial e Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa ampliaram as isenções além de estudantes e idosos e em Araucária, o preço da passagem de ônibus é de R$ 1,00”, disse o deputado, presidente da Frente Parlamentar Municipalista e defensor da tarifa zero desde 2018.

Romanelli usa dados do levantamento da NTU que apontou a gratuidade no transporte coletivo já alcança, parcial ou total, em 145 municípios brasileiros. Em 120 deles, o benefício é válido todos os dias e para toda a população. Ao todo, mais de 5,4 milhões de pessoas vivem em cidades com transporte gratuito integral, aponta a NTU.

Cidades

Segundo o levantamento, o avanço da tarifa zero se intensificou nos últimos cinco anos, o que representa uma mudança significativa no modelo de financiamento do transporte urbano, especialmente em municípios de pequeno porte: 61% das cidades com tarifa zero têm menos de 50 mil habitantes. “É um avanço significativo e no Paraná, junto Instituto Brasileiro dos Transportes, fizemos em 2018 a primeira audiência pública e eram pouco mais de 20 cidades no país com a tarifa zero. E hoje, só no Paraná passam de 25 cidades”, disse Romanelli.

Conforme os números da NTU, a gratuidade em todos os dias da semana alcançá 603.304 mil paranaenses nas cidades de Antonina (18.091 habitantes), Carambeí (23.283), Cianorte (79.527), Clevelândia (15.070), Faxinal (16.389), Ibaiti (28.830), Itaperuçu (31.217), Ivaiporã (32.720), Matinhos (39.259), Morretes (18.309), Palmas (48.247), Paranaguá (145.829), Pitanga (33.567), Quatro Barras (24.191) e Wenceslau Braz (19.188).

Parcialmente, implantaram a gratuidade nos finais de semana e feriados, as cidades de Cascavel (348.051 habitantes) e agora Pato Branco (84.779). Curitiba, com 1.773.733 moradores, adotou a tarifa zero para as pessoas que procuram emprego e retomou a domingueira (Domingão Paga Meia) com tarifa a R$ 3,00.

Subsídios

A NTU afirma que 387 cidades brasileiras subsidiam o transporte público em todo o país. São 21 capitais e sete regiões metropolitanas com subsídios definitivos destinados ao transporte público por ônibus. No Brasil, em média, 32% do custo de remuneração do serviço é coberto por subsídio público. O restante é bancado pelos passageiros.

“O subsídio pesa cada vez mais nos orçamentos das prefeituras e é um debate que vamos fazer na frente parlamentar municipal. A implantação da tarifa está no horizonte dos municípios, mas dependendo da cidade, deve ser feita de forma gradual e regulamentada, com planejamento e com uma fonte segura de recursos que não onerem ainda mais as prefeituras”, defendeu Romanelli.

Pesquisa de Mobilidade da Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelou em dezembro que 58% da população das cidades com tarifa zero aprovaram a gratuidade. Sobre os impactos, 56,7% notaram aumento na lotação dos ônibus, e as opiniões sobre a qualidade do serviço estão divididas: 34,8% acham que melhorou, enquanto 36,8% discordam.

SUM e Fundo

Na Câmara dos Deputados tramita a PEC 25/23, da deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), que propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade. A proposta prevê transporte coletivo gratuito como direito constitucional, estruturado em diretrizes como universalidade, descentralização e financiamento solidário.

A PEC recebeu parecer favorável do relator, deputado Kiko Celeguim (PT-SP), na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2023, mas não foi incluída na pauta de votações no ano passado.

Romanelli considera positiva a PEC da deputada Erundina e defende também a criação de fundos municipais de transportes para custear a implantação da tarifa zero. “Com o fundo, o empregador pode contribuir com R$ 100 por mês para cada colaborador contratado pela CLT. Em Curitiba, por exemplo, teremos uma receita mensal de R$ 87 milhões, suficiente para cobrir as despesas que hoje estão na casa dos R$ 80 milhões”, explicou.