TCP abre novas vagas para estágio técnico na área de manutenção

As inscrições para estas vagas seguem até 20 de fevereiro, mas oportunidades para estágios na empresa são constantes

Fotos: Divulgação/TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, está com sete vagas abertas para o seu programa de estágio técnico na área de manutenção. Estudantes dos cursos técnicos em eletromecânica, mecânica e mecatrônica, que já tenham concluído ao menos o primeiro semestre da formação, podem se candidatar até o dia 20 de fevereiro no site oficial do programa (clique aqui).

As oportunidades são voltadas exclusivamente para atuação em Paranaguá e oferecem bolsa-auxílio no valor de R$ 1.300,00, além de benefícios como vale-refeição ou transporte, plano de saúde com cobertura nacional e descontos em diversos estabelecimentos da cidade.

Com duração inicial de seis meses, o programa pode ser prorrogado por até dois anos e tem como principal objetivo preparar os estudantes para serem efetivados no Terminal. Em 2024, ano de retomada do programa, a TCP registrou uma taxa de efetivação de 78% entre os estagiários participantes.

Segundo Washington Renan Bohnn, gerente de Recursos Humanos e Qualidade da TCP, o estágio técnico é uma das principais portas de entrada para novos profissionais no Terminal.

“O programa foi estruturado para desenvolver talentos desde o início da formação técnica, combinando aprendizado prático e um ambiente dinâmico. A taxa de efetivação registrada em 2024 reforça o sucesso desta iniciativa e o compromisso do Terminal em preparar os profissionais do futuro para crescer junto com a TCP”, destaca.

Aprendizado na prática e formação profissional

Luiz Miguel, 17 anos, cursa Técnico em Mecânica, é estagiário de manutenção da TCP desde junho de 2025 e já vivencia a rotina operacional do Terminal, auxiliando mecânicos e eletricistas nas atividades do dia a dia.

“Tenho aprendido na prática muito do que vejo no curso técnico e, no lado pessoal, estou desenvolvendo minha postura diante das situações do cotidiano. Para quem quer entrar no programa de estágio, minha dica é que se dedique, se esforcem e estejam sempre dispostos a aprender, porque conhecimento nunca é demais”, afirma.

Daniel Gomes Correa, 20 anos, ingressou como estagiário em junho de 2024, enquanto cursava Técnico em Eletromecânica pelo Senai, e foi efetivado em abril de 2025, mesmo ano de conclusão de sua formação.

“Durante o estágio, consegui desenvolver tanto o conhecimento técnico quanto uma postura mais profissional. Aprendi na prática do dia a dia sobre manutenção, mas também sobre convivência, responsabilidade e trabalho em equipe. Hoje, atuo como eletricista, responsável pela manutenção preventiva de equipamentos de grande porte do Terminal, como as empilhadeiras Reach Stacker, e o estágio foi fundamental para essa conquista”, relata.

Luiz Miguel, estagiário, e Daniel, efetivado em 2025, crescem juntos na manutenção da TCP. (Foto: Divulgação/TCP)

Crescimento da TCP impulsiona oportunidades

Considerada a maior empregadora privada do litoral paranaense, a TCP conta atualmente com mais de 1.700 colaboradores, distribuídos entre as unidades de Paranaguá, Curitiba e Ortigueira. Com investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia e capacitação, o Terminal vem registrando recordes sucessivos de produtividade, o que reflete diretamente na ampliação do quadro de profissionais.

“O crescimento da TCP exige profissionais cada vez mais qualificados, e o programa de estágio técnico é parte fundamental dessa estratégia. Ele permite identificar talentos, desenvolver competências e garantir que a expansão do Terminal seja acompanhada pela formação de equipes preparadas e alinhadas aos valores da companhia”, conclui Bohnn.