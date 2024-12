TCP amplia janelas e horários de operação do gate aos domingos

Foto: Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, agora está com as operações de gate (vias de acesso rodoviário ao pátio de operações do terminal) funcionado com janelas e horários ampliados aos domingos. A medida passou a valer a partir de setembro e permite que os clientes agendem entregas e retiradas de contêineres cheios e vazios em períodos adicionais nos finais de semanas.

“Com as operações de gate estendidas aos domingos, teremos mais grades disponíveis por semana, e isso beneficia os clientes do Terminal, que passam a contar com mais capacidade operacional e flexibilidade para gerenciar sua cadeia logística. Essa medida também contribui para a redução a pressão sobre dias de maior movimento, como segundas e sextas-feiras”, explica Giovanni Guidolim, gerente comercial, de logística e atendimento da TCP.

Em 2024, a TCP registrou um dos melhores anos da sua série histórica: até o fim de outubro, o Terminal acumulou um crescimento de 34%, ultrapassando a marca de 1,25 milhão de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados, mesmo volume operado ao longo de 2023. Neste mesmo mês, o recorde de movimentação mensal foi atingido pela quarta vez no ano, com 137.370 TEUs movimentados em 31 dias.

A maior parte das cargas entregues e retiradas no Terminal de Contêineres de Paranaguá chega por meio do transporte rodoviário, que ganhou mais fluidez este ano após a conclusão das obras de modernização do Gate principal, em abril de 2024. A reforma da estrutura trouxe diversas tecnologias de automação e segurança, melhorando em 200% o fluxo de acesso de caminhões, que subiu de 50 para 150 agendamentos de entrada por hora. Naquele mês, 54.984 transações (processo de entrada e saída) de contêineres foram realizadas pelo Gate, sendo este o mais recente recorde neste segmento.