TCP apresenta novidades em seminário para despachantes aduaneiros

Foto: TCP/Divulgação

Na terça-feira (29), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, realizou um seminário para despachantes aduaneiros que atuam no Terminal. O encontro, realizado anualmente, abre espaço para apresentar melhorias em processos e serviços, e oportuniza a proposição de novas soluções para facilitar a atuação da categoria.

O evento, alusivo ao Dia do Despachante Aduaneiro, comemorado em 25 de abril, contou com a presença de lideranças da TCP dos setores de atendimento, comercial, gestão de fluxo, regulador, TI e de logística, e do presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros dos Estados do Paraná e de Santa Catarina, Flavio Demetrio da Silva, e de mais de 20 representantes do segmento.

“Este espaço de diálogo que criamos com os despachantes representa um dos principais valores da TCP, que é a proximidade com nossos clientes e parceiros. Reconhecemos que esse tipo de interação nos permite melhorar a continuação a qualidade de nossos serviços e atendimento, por isso o evento vem acontecendo de forma regular todos os anos”, ressalta Giovanni Guidolim, gerente comercial, de logística e atendimento da TCP.

Entre os exemplos de propostas apresentadas no ano anterior e que já tiveram resolução, estão a automatização na distribuição de notas no portal do cliente; e a automatização da ordem de embarque após o desembaraço da Declaração Única de Exportação (DUE).

Outras melhorias, como o sistema de acompanhamento em tempo real da situação de pedidos com visibilidade completa do processo de atendimento no Portal do Cliente, e a automatização do sistema para liberações automáticas para o novo processo de importação (DUIMP), também foram levantadas durante o evento, e estão em fase de implementação.

“A realização do seminário e a participação dos despachantes aduaneiros é de extrema importância para ampliarmos a sinergia entre o Terminal e a categoria. Os resultados positivos dessa parceria de longa data são claros e até mesmo colocam a TCP como pioneira na hora de disponibilizar soluções, como quando, a partir de uma solicitação dos despachantes, nos tornamos o único terminal portuário do sul do Brasil a disponibilizar o serviço de destruição de madeira”, comenta Guidolim.

Destruição de madeira

Em janeiro de 2024, a TCP passou a disponibilizar o serviço de destruição de madeira condenada, processo que traz maior agilidade para despachantes e importadores, aliviando radicalmente o período de liberação de cargas retidas por utilizarem suportes e embalagens de madeira não certificadas com o selo da Convenção Internacional de Proteção das Plantas (IPPC, na sigla em inglês).

Este selo, verificado durante a inspeção de carga realizada pelos auditores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), atestou que a madeira foi submetida a um tratamento fitossanitário adequado, impedindo o risco ambiental e econômico decorrentes da precipitação de chuvas provenientes de outros países.

Sem o serviço de destruição de madeira, os importadores deverão providenciar a reexportação das embalagens e suportes condenados para o país de origem do produto ou solicitar um mandato judicial permitindo a retirada do material da zona primária para ser incinerado em empresa autorizada pelo MAPA. Além de custosos, ambos os processos poderiam levar semanas ou até meses, período em que a carga ficou retida.