TCP bate marca de 1 milhão de TEUs movimentados dois meses mais cedo do que em 2023

Outros cinco novos recordes operacionais mensais foram alcançados até agosto

Na manhã desta terça-feira, 27 de agosto, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, atingiu a marca de 1 milhão de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados. O feito aconteceu 65 dias mais cedo do que em 2023, quando o número foi alcançado em 31 de outubro.

O volume impressiona quando comparado aos avanços da marca de 1 milhão de TEUs nos anos anteriores: em 2022, o número foi alcançado em 7 de novembro; e, em 2021, o milhão havia chegado em 28 de novembro.

“Antes mesmo de encerrarmos agosto, a TCP já movimentou o equivalente a 80% do volume operado em todo o ano passado. Este resultado vem na esteira dos novos recordes de produtividade alcançados em 2024, resultado do nosso compromisso em atender a demanda de nossos clientes sempre de forma ágil, segura e eficiente”, afirma o gerente de planejamento de operações da TCP, Felipe de França.

Em maio, a TCP bateu um novo recorde na movimentação total de contêineres para um único mês: foram 136.201 TEUs, número 7% superior a melhor marca de 2023, que havia sido de 127.877 TEUs, registrada no mês de dezembro.

A operação de contêineres reefer, usados para armazenar cargas que necessitam de controle de temperatura, também teve uma nova máxima no mês de junho, com 12.204 unidades movimentadas, valor 6% acima das 11.487 de outubro de 2023. Hoje, a TCP é o terminal com a maior capacidade para armazenagem de contêineres reefer da América do Sul, contando com 5.268 tomadas disponíveis em seu pátio.

Em abril de 2024, a conclusão das obras de modernização e ampliação do gates, portões de acesso rodoviário ao pátio de operações, também gerou dois novos recordes de produtividade neste segmento. Um deles foi o de transições de contêineres, que chegou a 54.984 entradas e saídas no mês de abril, número 11% superior as 49.517 registradas em novembro de 2023.

Já o volume de transições diárias também teve uma nova máxima, que chegou a 2.557 em um único dia no mês de junho, número 9% superior aos 2.345 de novembro do ano anterior. “A reforma dos gates trouxe automação e agilidade no acesso rodoviário ao pátio de operações. Desse modo, tivemos um ganho de 200% no número de agendamentos de entrada, que subiu de 50 para 150 por hora, reduzindo, assim, o tempo de espera dos caminhoneiros para acessar o terminal”, explica França.

Em fevereiro deste ano, o Terminal também recebeu a atracação de 89 navios, número 7% superior ao último recorde, que ocorreu em dezembro de 2023. A nova máxima acontece no ano em que a TCP recebeu dois novos serviços semanais de cabotagem e dois de longo curso, totalizando 20 serviços marítimos e 24 escalas semanais disponíveis.

Balanço semestral mostra crescimento recorde impulsionado por cargas do agro

Nos primeiros seis meses de 2024, a TCP registrou um crescimento acumulado de 37% na movimentação de contêineres com 780.457 TEUs movimentados no período. Apenas as exportações tiveram uma alta de 35%, enquanto as importações sofreram um aumento de 19%.

O gerente comercial, de logística e de atendimento da TCP, Giovanni Guidolim, destaca que “com investimentos planejados a longo prazo, a TCP chegou a 2024 com capacidade operacional para atender o aumento no volume de cargas e a conversão de novos clientes. Desse modo, Paranaguá se posiciona como um dos principais corredores de exportação e importação do país”.

Entre os principais segmentos com crescimento nas exportações estão o de carnes e congelados (124.088 TEUs), madeira (65.507 TEUs), e papel e celulose (47.111 TEUs). Nas importações, o destaque vai para o setor automotivo e de veículos (42.691 TEUs) e de químicos e petroquímicos (21.792 TEUs).