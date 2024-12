TCP é reconhecida com Selo Clima Paraná por combater as mudanças climáticas

Prêmio foi entregue a entidades e municípios comprometidos com a medição e redução da pegada de carbono

Foto: Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, foi condecorada com o Selo Clima Paraná, prêmio que reconhece empresas, órgão públicos e municípios que, de forma voluntária, desenvolvem ações para monitorar e reduzir a pegada de carbono, além de implementar ações de ESG, como medidas ambientais, de responsabilidade social e governança, para combater as mudanças climáticas. A cerimônia aconteceu na última quarta-feira (4), no auditório da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), em Curitiba.

O prêmio, concedido pela Secretária de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sudest), foi entregue a 185 entidades do estado, entre empresas privadas, órgãos públicos e municípios durante a 10ª edição do Selo Clima Paraná. A TCP foi reconhecida na categoria “B externa”, destinada a empresas que realizam exportações.

“A conquista do Selo Clima Paraná reconhece que a TCP está seguindo no rumo certo para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e tornar as operações portuárias mais sustentáveis. Esse é um indicador de extrema importância para nossos clientes e parceiros, que reduzem a pegada de carbono em sua cadeia logística ao embarcarem e desembarcarem suas cargas pelo Terminal”, celebra Kayo Zaiats, gerente de meio ambiente da TCP.

Entre as principais medidas adotadas pela administração do Terminal de Contêineres de Paranaguá está a aquisição de energia proveniente exclusivamente de fontes renováveis. Com isso, a TCP recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o certificado I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável, na sigla em inglês), que confirmou a compensação de mais de 80 mil MWh ao longo do ano de 2023.

O projeto piloto para eletrificação dos guindastes pórticos sobre pneus (RTGs) também se destaca, chegando ao segundo ano consecutivo com a conversão dos motores a combustão para modelos elétricos em três máquinas do Terminal. Assim, os equipamentos, que movimentam as cargas entre os caminhões e os blocos de contêineres, tiveram as emissões de gás carbônico reduzidas em 97% na operação de cada RTG.

“Como signatários do Pacto Global das Nações Unidas, a TCP atua continuamente para integrar medidas de combate as mudanças climáticas, porque acreditamos que o setor portuário tem um papel crucial na redução de emissões de gases de efeito estufa”, conclui Zaiats.