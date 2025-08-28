Território Turístico Litoral do Paraná visa integrar os sete municípios

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu) oficializou nesta quarta-feira (27), em solenidade em Antonina, o Território Turístico Litoral do Paraná. A iniciativa integra o programa “18 Territórios, um só destino”, visando valorizar as potencialidades locais e reforçar a identidade turística das regiões paranaenses, promovendo ações integradas de desenvolvimento.

O novo território abrange os sete municípios litorâneos: além de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. A região destaca-se pela riqueza histórica, cultural e natural, reunindo praias, ilhas, cidades históricas e atrativos gastronômicos que a posicionam como um dos destinos mais procurados por turistas.

Leonaldo Paranhos, secretário de Turismo do Paraná, ressaltou a importância estratégica da oficialização.

“A formalização do Território Turístico Litoral do Paraná representa um passo decisivo para a integração de nossas potencialidades. Ao unirmos os sete municípios, potencializamos ações de promoção e infraestrutura, valorizando as características únicas de cada localidade e solidificando o turismo como vetor econômico essencial para o Estado”, disse.

Entre os atrativos do território estão a histórica ferrovia Curitiba-Paranaguá e a Estrada da Graciosa. No cenário cultural, o Litoral preserva o berço da colonização portuguesa no Paraná, com cidades históricas como Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Paranaguá.

As praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, além das Ilhas do Mel e de Superagui, despontam no turismo de lazer e contato com a natureza. As baías e canais favorecem o turismo náutico, enquanto a Serra do Mar e a Mata Atlântica formam ambientes para ecoturismo e aventura. O turismo religioso também é tradicional, com destaque para a Festa de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá.

Na gastronomia, a região diferencia-se por produtos típicos como o barreado de Morretes, a cachaça artesanal, a bala de banana de Antonina e os frutos do mar, acompanhados da farinha de mandioca local.

“Com união, conseguimos atrair mais recursos para o turismo, pois o Litoral é um território maravilhoso, uma joia que o governador tem lapidado para atrair e divulgar a todos os turistas. Reconhecemos o enorme potencial turístico e agradecemos ao Governo do Estado que tem esse olhar diferenciado para a região”, disse o prefeito de Morretes, Sebastião Brindarolli Júnior.

A coordenação do território fica a cargo da Instância de Governança Regional (IGR) Adetur Litoral do Paraná, presidida por Rafael Henrique Alves dos Santos Folmann. “A quantidade de investimentos que estão sendo realizados hoje no Paraná facilita o nosso trabalho. Os empresários já enxergaram e estão identificando o potencial que o nosso litoral tem. A implantação da IGR é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, para que a gente possa mostrar o Paraná para o Brasil”, ressaltou.

18 Territórios, um só destino

O programa “18 Territórios, um só destino” busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior. Isso é feito por meio do mapeamento e organização de roteiros, apoio a eventos, capacitação de agentes locais e incentivo a Parcerias Público-Privadas.

A implantação dos territórios foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico”. Esta ferramenta permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.

PRESENÇAS – A cerimônia de implantação do Território Turístico Litoral do Paraná contou com a presença de diversas autoridades e representantes regionais. Estiveram presentes os prefeitos Rosane Maristela Benedetti Osak, de Antonina, e Maurício Lense, de Guaratuba; a secretária de Turismo de Matinhos, Kassia Novochadlo; a gerente da Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, Emili Baechtold, e a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Marcomini.