Toninhas do Brasil lança documentário em Joinville

O documentário “Olhe, depois procure”, do projeto Toninhas do Brasil, estreia neste sábado (19), no 2º Festival de Cultura Ambiental – Heloisa Schurmann, que compõe a programação da 11ª Semana do Lixo Zero em Joinville, o maior evento de mobilização socioambiental do Brasil. A obra traz uma reflexão profunda sobre o trabalho com propósito, revelando a jornada de pesquisadores que há mais de 20 anos se dedicam à proteção da toninha, o golfinho mais ameaçado do Brasil.

O roteiro cuidadosamente pensado para apresentar a espécie, sua problemática e a atuação do projeto, mistura ciência e cinema, em um pano de fundo com imagens deslumbrantes da Baía Babitonga, um santuário da natureza no litoral norte de Santa Catarina.

A narrativa é enriquecida por um personagem-narrador criado exclusivamente para o documentário, com auxílio de inteligência artificial, lançando elementos de quase ficção. A produção é mais que um documentário sobre natureza, explica Naira Albuquerque, coordenadora de comunicação do Toninhas do Brasil e produtora executiva da obra, que completa “Flertando com a ficção para criar uma experiência cinematográfica única, desejamos envolver o público ao passo que suscita reflexões importantes sobre o futuro desta e muitas espécies no planeta”.

A estreia ocorre logo após a exibição do documentário aclamado “O Mundo em Duas Voltas”, e conta com roda de conversa com Heloisa Schurmann e na sequência, com Marta Cremer, coordenadora geral do Toninhas do Brasil, e referência internacional na conservação da toninha. “Essa é mais do que uma sessão cinematográfica – é um convite a refletir sobre o papel de cada um na proteção do futuro das espécies e do planeta. É uma honra dividir palco com Heloisa, sobretudo para discutir uma temática tão urgente como a conservação e proteção do Oceano”, comenta Marta ao mencionar que um grande público é esperado.

