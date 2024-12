Três jovens morrem afogados neste sábado em Guaratuba e Matinhos

Três jovens morreram afogados na tarde deste sábado (28) no Litoral do Paraná.

A primeira morte aconteceu no município de Matinhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 16h35 guarda-vidas iniciaram o salvamento de duas pessoas na praia do balneário Caiobá que estavam se afogando em área não protegida por próximo ao Molhe da avenida Paraná.

“Os guarda-vidas do Posto de Guarda-Vidas (PGV) Pipeline avistaram as vítimas que estavam sendo puxadas pela corrente de retorno, no entanto, devido a distância, apenas uma das vítimas conseguiu permanecer na superfície e ser resgatada, enquanto a outra vítima submergiu”, informou.

O rapaz de 21anos, residente de Curitiba, estava acompanhada da família. Iniciou-se o trabalho de busca com a participação direta de 16 guarda-vidas. O rapaz foi encontrado após ter ficado aproximadamente, 5 minutos submerso.

Após diversas tentativas de reanimação, foi declarado óbito no local e acionada as Polícia Civil e Científica para as providências necessárias.

Em Guaratuba, por volta das 17h três pessoas se afogaram em área não protegida entre os postos de guarda-vidas Coroados II e Coroados III.

Os guarda-vidas dos PGVs próximos avistaram as vítimas, no entanto, devido a distância, apenas duas das vítimas conseguiram permanecer na superfície; a primeira saindo sozinha (masculino, idade não apurada) e a segunda sendo resgatada (menino de 13 anos) , enquanto a terceira vítima submergiu (adolescente de 15 anos).

O adolescente, residente de Joinville, estava acompanhada de familiares. Iniciou-se o trabalho, com a participação de 21 guarda-vidas de busca e ele foi encontrada, submerso após, aproximadamente, 10 minutos..

Após as tentativas de reanimação, foi declarado óbito no local

Durante a operação foi informado, por populares, que haveria uma quarta vítima, a qual estaria desaparecida, no entanto, sem confirmação se estaria, ou não, na água.

A vítima seria um adolescente de 15 anos, residente de Curitiba e irmão da vítima resgata (masculino, 13 anos).

As buscas aquáticas permaneceram até o pôr-do-Sol. Houve patrulhamento terrestre no local durante a noite.

Às 20h40, um homem que passava na praia de Coroados, encontrou um corpo na areia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, assim como familiares, que reconheceram se trarardo menino de 15 anos. Polícia Civil e Científica foram chamados para as providências necessárias.

O Corpo de Bombeiros orienta que is banhistas procurem um local protegido por guarda-vidas e informam que o horário de funcionamento dos postos que é das 8h às 19h.