Tríplice Coroa de Guaratuba acontece neste final de semana – acompanhe ao vivo

Com boas ondas que não eram vistas há muito tempo na Praia Central, começou na manhã deste sábado (26), a 1ª Etapa da Tríplice Coroa de Surf de Guaratuba. A prova também vale como 4ª etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2025. A disputa vai até domingo (27).

As disputas acontecem nas categorias Sub12, Sub 14, Sub14 Fem, Sub16, Sub16 Fem, Sub18, Universitário, Curitiba, Master, Grand Master, Open Feminino e Open Masculino.

Assista ao vivo

A prova está sendo organizada pelo Longbrothers Guaratuba, Guará Surf Club e Prefeitura de Guaratuba com supervisão da Federação Paranaense de Surf. Também conta com apoio do Governo do Estado e faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza.