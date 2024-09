TSE decide ouvir União Brasil Nacional sobre candidatura de Armandinho em Cruzeiro do Oeste

Atendendo a despacho do ministro Nunes Marques do Tribunal Superior Eleitoral, direção do União Brasil reafirma que Armandinho não será candidato e que apoio do partido é à Rosária Nascimento

Avança mais uma vez o processo de impugnação da candidatura de Armando Cerci, o Armandinho, para a prefeitura de Cruzeiro do Oeste. Isso porque em despacho publicado dia 3 de setembro, o ministro Nunes Marques do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informa querer ouvir o União Brasil Nacional sobre o caso.

A direção nacional do partido já havia peticionado ação, onde em 25 páginas, descreve em resumo que o apoio do UB é à candidata Rosária Nascimento (Partido dos Trabalhadores), que a antiga comissão provisória foi extinta e a convenção partidária realizada por eles em 21 de julho, invalidada, tendo valor eleitoral a convenção realizada pela nova comissão provisória, em 5 de agosto.

Agora, reafirma mais uma vez a decisão de apoio e de não lançar nenhum candidato e Cruzeiro do Oeste. Com esse despacho, o cerco para Armandinho, que insiste em ir contra a determinação da Executiva Nacional do União Brasil, órgão máximo, se fecha ainda mais, estando sua então candidatura por um fio.

Leia aqui o despacho.