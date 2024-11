Turismo da Itaipu terá operação especial para o feriadão da Proclamação da República

Os horários serão estendidos em uma hora e haverá mais saídas para alguns passeios, entre sexta-feira (15) e domingo (17)

Foto: Kiko Sierich Itaipu Parquetec

O Turismo da Itaipu Binacional, operado pelo Itaipu Parquetec, preparou uma operação especial de atendimento aos visitantes para o feriadão da Proclamação da República, entre sexta-feira (15) e domingo (17). Os horários serão estendidos em uma hora e haverá mais saídas para alguns passeios.

O Itaipu Panorâmica, o passeio mais procurado, terá saídas, em média, a cada 10 e 15 minutos, a partir das 8h30, com a última, às 17h. Já o Itaipu Especial terá nove saídas diárias, também a partir das 8h30, e a última, às 15h30. Para o Itaipu Refúgio Biológico, estão programadas oito saídas diárias, a partir das 8h30 – a última, às 15h30.

Já o Itaipu Iluminada, às sextas-feiras e sábados, a partir das 19h, terá maior disponibilidade de vagas. As exposições do Ecomuseu acontecem no horário normal, com mostras sobre a região de Foz do Iguaçu: Território de Memórias, Território Ilustrado e Território Revelado e tecnologia imersiva, das 8h30 às 16h.

Para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, alguns passeios são gratuitos, como o Itaipu Panorâmica, o Itaipu Iluminada, o Itaipu Refúgio Biológico e as exposições do Ecomuseu. Para isso, é necessário apresentar comprovante de residência recente, em nome do visitante, acompanhado de documento de identificação.

Menores de 18 anos podem apresentar comprovante em nome dos pais. São aceitos como documentos de comprovação de residência: contas de água, luz, gás, TV, internet, telefone fixo e celular; declaração de aluguel reconhecido em cartório; Título de Eleitor registrado em município Lindeiro ao Lago de Itaipu; declaração recente de Imposto de Renda; contracheque emitido por órgão público; boletos de pagamento de prestação de serviços com endereço e nome do titular.

A gratuidade é válida para os municípios de Diamante d’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, e Mundo Novo (MS). Além das cidades vizinhas de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco, no Paraguai.

Para outras informações sobre ingressos e valores, visite www.turismoitaipu.com.br.