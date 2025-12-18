Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Turismo Itaipu tem horários e datas extras neste fim de ano

Redação
Passeios com saídas a cada 15 minutos e programações especiais ampliam o atendimento aos visitantes

Com a chegada da temporada de fim de ano, o Turismo Itaipu preparou uma operação especial para melhor atender o público que visita a usina nesse período. Entre os dias 19 e 31 de dezembro, haverá ampliação do atendimento, com ajustes nos horários e inclusão de datas extras.

A iniciativa busca garantir mais comodidade aos visitantes durante as festas, além de proporcionar uma experiência completa nos diversos atrativos turísticos da Binacional. A equipe do Turismo Itaipu está à disposição para esclarecer dúvidas. Confira as datas e horários.

De 19 a 31 de dezembro

Itaipu Panorâmica: das 08h30 às 17h, com passeios saindo a cada 15 minutos aproximadamente.

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

Itaipu Especial: passeios extras todos os dias de operação de fim de ano.

Itaipu Refúgio Biológico: passeios extras todos os dias de operação de fim de ano. Duas datas extras durante a operação – 23 e 30 de dezembro (terça-feira).

Itaipu Iluminada e Itaipu Iluminada com Jantar: duas datas extras durante a operação – 21 e 28 de dezembro (domingo).

Itaipu Ecomuseu: exposições disponíveis para visitação, de quarta-feira a segunda-feira, das 08h30 às 16h.

Redação
Leia também
Paraná

Área cedida pela Itaipu beneficiará comunidade indígena em Itaipulândia

Paraná

Itaipu amplia segurança operacional com nova ferramenta de meteorologia

Paraná

Repasses da Itaipu para a Perimetral Leste, em Foz, cresceram 133% em 2025

Paraná

Responsabilidade Social da Itaipu lança Painel de Sustentabilidade Corporativa

Paraná

Mercado Barrageiro, em Foz, anuncia programação e decoração especial de Natal

Paraná

Rio Bonito do Iguaçu se reconstrói com R$ 50 milhões do Governo do Brasil e presença da Itaipu