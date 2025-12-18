Turismo Itaipu tem horários e datas extras neste fim de ano

Passeios com saídas a cada 15 minutos e programações especiais ampliam o atendimento aos visitantes

Com a chegada da temporada de fim de ano, o Turismo Itaipu preparou uma operação especial para melhor atender o público que visita a usina nesse período. Entre os dias 19 e 31 de dezembro, haverá ampliação do atendimento, com ajustes nos horários e inclusão de datas extras.

A iniciativa busca garantir mais comodidade aos visitantes durante as festas, além de proporcionar uma experiência completa nos diversos atrativos turísticos da Binacional. A equipe do Turismo Itaipu está à disposição para esclarecer dúvidas. Confira as datas e horários.

De 19 a 31 de dezembro

Itaipu Panorâmica: das 08h30 às 17h, com passeios saindo a cada 15 minutos aproximadamente.

Itaipu Especial: passeios extras todos os dias de operação de fim de ano.

Itaipu Refúgio Biológico: passeios extras todos os dias de operação de fim de ano. Duas datas extras durante a operação – 23 e 30 de dezembro (terça-feira).

Itaipu Iluminada e Itaipu Iluminada com Jantar: duas datas extras durante a operação – 21 e 28 de dezembro (domingo).

Itaipu Ecomuseu: exposições disponíveis para visitação, de quarta-feira a segunda-feira, das 08h30 às 16h.